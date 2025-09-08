ATLETICA / Roata Chiusani in evidenza al Meeting "Franco Florio" di Bra

IL ROATA AL MEETING FRANCO FLORIO - BRA.

Prime gare e ottimi risultati per i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani alla ripresa dell'attività agonistica al termine della pausa estiva.

Dal meeting "Franco Florio" in scena a Bra venerdì 5 settembre sono arrivati 4 podi: la vittoria nel salto in lungo per Annalisa Magliano e PB outdoor portato a 4m76; l'esordio con un buon 3° posto sugli 80m per Annalisa Magliano, che stabilisce ha stabilito il suo PB 11"11; un ottimo 3° posto nei 2000m marcia RF per Beatrice Peano, in 12'03"36; infine un bronzo e PB negli 80m cadetti per Giovanni Beltritti, in 10"26.

Ottimi risultati anche nelle prove riservate alla marcia: 4° posto e super PB per Matteo Brignone nei 5000m cadetti in 29'00"36; Giada Verra anche lei al PB 18'47"00 nei 3000m CF; PB per Emma Peano nei 2000m RF in 14'05"48 e per Yasmin Quardini in 15'02"72.

Nella prova sugli 80m Cadette bene Mariasole Bernardi in 11"65 e Anita Maiorano in 11"69.

Buon esordio sui 2000m CM per Giovanni Peano 7'10"77 e Giulia Olivero sui 600m in 2'09"62.

Nel Salto in Lungo CF bene Maya Rolando 3m69 e Gabriella Pilogallo 3m29.

Ad accompagnare i tecnici Augusto Griseri, Giorgia e Marco Tomatis.

SARAH AIMEE L’EPEE SECONDA ALLA MARCIALONGA RUNNING DI MOENA

Secondo gradino del podio assoluto per Sarah Aimèe L’Epée alla 23ª Marcialonga Running in scena sabato 6 settembre a Moena (Trento).

La portacolori dell’Atletica Roata Chiusani chiude in ottima seconda posizione il caratteristico percorso di 26,5 km che collega la Val di Fassa con la Val di Fiemme, giungendo a Cavalese in 1h46’09.