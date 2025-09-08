Boselli accelera verso il 2027: stoccate a Manassero su piazza Europa e tunnel di Tenda

La campagna elettorale, di fatto, è già iniziata. Giancarlo Boselli, capogruppo degli Indipendenti e candidato sindaco per Cuneo 2027, presenterà ufficialmente la sua candidatura lunedì 15 settembre, ma nelle ultime ore ha già impresso un’accelerazione, affondando critiche alla sindaca Patrizia Manassero.

Lo ha fatto con due e-mail indirizzate alla prima cittadina, su questioni che da anni agitano il dibattito cittadino: piazza Europa e il tunnel del Tenda.

Sul primo fronte, Boselli chiede chiarezza sulla gara da 2,7 milioni di euro per la riqualificazione di piazza Europa, chiusa lo scorso 9 maggio. “La fase di valutazione delle offerte è iniziata il 12 maggio – scrive – ma dopo quattro mesi ancora non si conosce l’esito. Chiedo di sapere lo stato della situazione e di informare al più presto la città”. Una presa di posizione che riaccende l’attenzione su uno dei nodi urbanistici più discussi della città, dove i progetti di riqualificazione si rincorrono da anni senza trovare (finora) uno sbocco definitivo.

La seconda e-mail riguarda invece la lunghissima chiusura del tunnel di Tenda, interrotto nell’ottobre 2020 a causa della tempesta Alex e riaperto soltanto il 27 giugno scorso, per di più sempre senso unico alternato. “Con una mia interrogazione – ricorda Boselli – avevo chiesto perché le attività commerciali e turistiche del Comune di Cuneo fossero state escluse dai ristori regionali a fondo perduto. La Sindaca mi ha risposto che aveva chiesto al presidente Cirio di estendere gli aiuti fino a Cuneo e che continua a sostenerne la necessità. Ma la sua è ormai una risposta consueta: chiede, ma non è ascoltata e minimamente considerata”.

Il candidato sindaco punta il dito contro una presunta debolezza istituzionale di Manassero: “È avvenuto con i ristori del Tenda, ma anche con il nuovo ospedale che attendiamo da anni e con la stazione ferroviaria. Se la sindaca (ed ex senatrice della Repubblica) di uno dei capoluoghi più importanti del Piemonte non riesce a ottenere neanche ciò che certamente spetta alla città, allora significa che Cuneo ha un grosso problema”.

Un attacco diretto, che segna l’avvio di una campagna elettorale destinata a farsi lunga e probabilmente aspra, con Boselli intenzionato a incalzare fin da subito l’amministrazione uscente sui punti più delicati.





