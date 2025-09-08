La nuova formula per la "Notte dei Fuochi" convince il pubblico: in tantissimi a Mondovì tra musica e mongolfiere [FOTO E VIDEO]

"Una serata emozionante nella quale si sono perfettamente intrecciati alcuni elementi della tradizione come i “Feu” veri e propri lanciati dalla Cittadella e il contestuale concerto della Mondovì Band in piazza Maggiore (con la distribuzione di Pan e persi), ad alcune importanti novità che hanno incontrato il favore del pubblico come il primo Night Glow “estivo” e lo spettacolo pyromusicale, senza dimenticare il Future Tech Zone e i dj-set nell’area dell’anfiteatro".

Questo il bilancio del sindaco, Luca Robaldo e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno, a margine della serata di domenica 7 settembre, storicamente dedicata ai festeggiamenti della Natività della Beata Vergine Maria.

Ancora una volta l'ampio pubblico accorso a Parco Europa non solo da Mondovì, ma da tutta la provincia, ha confermato che le mongolfiere riescono a essere un volano turistico e di interesse per grandi e piccini, non solo nella cornice del Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania, ma tutto l'anno.

Il pubblico ieri sera ha potuto ammirare lo spettacolo del "Night Glow", con quattro mongolfiere illuminate a tempo di musica, che ha riportato i "palloni aerostatici" nel rione Altipiano, dopo alcuni anni di assenza dovuti all'importante intervento dello "scaricatore".

Lo spettacolo di fuoco e musica, curato dal team Ballooning Rhapsody è stata una novità assoluta per il tradizionale appuntamento con i "Feu dla Madona" che hanno visto più eventi in più luoghi cittadini.

Se, infatti, a Parco Europa protagoniste sono state mongolfiere e musica con la "Future tech zone" che ha visto la presenza di tre postazioni produzione e un'area luci un vero e proprio della musica con esperti del settore che hanno fatto vivere ai presenti l'emozione di mixare, creare ed esplorare le tecnologie più innovative, Piazza Maggiore si è animata con le note della Mondovì Music Band che, insieme alla tradizionale distribuzione di 'pan e persi' a cura dell'Associazione La Funicolare, ha accompagnato l'attesa per lo spettacolo pirotecnico, quest'anno realizzato dalla ditta milanese, Pyrodreams srl di San Colombano Al Lambro, per un costo complessivo di 19.520 (iva compresa),sostenuto anche grazie al contributo di 20mila euro assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nell’ambito della sessione erogativa “Bando Generale 2025”.

A concludere "La Notte dei Fuochi" è statopoi lo spettacolo spettacolo "Pyromusicale" in corso Alpi.

"Per guidare questo nuovo format della “Notte dei Fuochi” e per inaugurare, di fatto, la riapertura di Parco Europa - concludono il sindaco e l'assessore Terreno -, ci siamo affidati ancora una volta alla musica e alle mongolfiere, due eccellenze che in questi anni abbiamo cercato di promuovere e valorizzare. In tal senso, consapevoli che si può sempre migliorare per limitare i disagi a fruitori e residenti, non possiamo che ritenerci soddisfatti per questa prima edizione rivisitata, specie dopo aver visto Parco Europa affollato di bambini e famiglie, come da sua naturale connotazione identitaria. Con la riapertura del nuovo chiosco, inoltre, l’intera area torna ad essere una sede strategica e attrattiva per ospitare eventi cittadini di ampia portata. Come sempre, un sincero ringraziamento alle forze dell’ordine, agli sponsor, agli uffici comunali, alle associazioni e a tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione della serata".

La nuova formula è piaciuta al pubblico e ci suggerisce una riflessione: perché non pensare, nelle prossime edizioni, a più eventi collaterali legati ai “Feu dla Madona”, così da proporre più serate?