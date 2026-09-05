Da Bari un messaggio che parla anche al Cuneese: Federica Barbero alla grande festa di Fratelli d’Italia

Diecimila persone, il palco affacciato sul mare e un traguardo mai raggiunto prima: 1.413 giorni di governo, il più longevo della storia repubblicana. Ieri sera il porto di Bari ha ospitato la festa nazionale di Fratelli d’Italia “Il Governo + stabile, l’Italia + forte”, culminata nell’intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Tra i presenti anche il consigliere regionale Federica Barbero: “Esserci, in una giornata come questa, era importante. È ammirevole notare come in un momento come questo, che per il governo poteva essere meramente celebrativo, si è invece optato per analizzare gli obiettivi raggiunti per comprendere meglio non solo cosa si è fatto in questi anni, ma come proseguire su una strada volta a migliorare il bel paese.”

Molti dei passaggi della premier ieri sera sono indubbiamente di stretto interesse alla Granda: la rivendicazione che “l’agricoltura italiana è la prima in Europa” e la battaglia contro i falsi prodotti spacciati per italiani sono temi decisivi per una provincia che vive di agricoltura; l’impegno a liberare le imprese dalla burocrazia, tramite il modello dello sportello unico, che si è già dimostrato un valido sistema per le realtà del Mezzogiorno; notevoli anche i dati sul lavoro, con oltre 1.300.000 contratti a tempo indeterminato in più dall’inizio della legislatura. Perché, come ha detto Meloni, “la stabilità è stata uno scudo”.