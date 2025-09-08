Telefonate sospette da falsi operatori Egea. L'azienda invita alla prudenza

Continuano a registrarsi segnalazioni di telefonate sospette da parte di operatori che si spacciano per dipendenti del Gruppo Egea, col pretesto di un presunto cambio di contatore.

Come noto l'operatore dell'energia albese è recentemente entrato a far parte del Gruppo Iren, che oggi detiene il 100% del capitale di Egea Holding SpA. Le chiamate fraudolente sono effettuate da parte di finti tecnici che affermano di essere incaricati di sostituire i contatori proprio in relazione a tale passaggio.



Il Gruppo Egea conferma che non è previsto alcun cambio di contatore legato a tale operazione societaria e invita i clienti alla massima prudenza.

Il copione è sempre lo stesso: gli interlocutori, spesso con tono insistente, contattano l’utenza spiegando che, a causa del passaggio societario, è obbligatorio fissare un appuntamento per la sostituzione del contatore di energia elettrica o gas.

A insospettire un cittadino, che ha ricevuto la chiamata dal numero 340/9860943, è stata la procedura anomala. Dopo aver contattato il call center ufficiale del Gruppo Egea (0173/441155) ha ricevuto conferma che non è Egea a effettuare queste telefonate.

L’operatrice del servizio clienti ha precisato che, in caso di reale necessità di sostituzione dei contatori, le società fornitrici non fissano appuntamenti telefonici in questo modo, ma provvedono ad affiggere avvisi cartacei sui pali dell’energia o in punti ben visibili nelle strade adiacenti alle abitazioni interessate.

L’invito ai cittadini è dunque alla massima cautela: non fornire dati personali, non accettare appuntamenti e verificare sempre la veridicità della richiesta contattando direttamente il proprio fornitore.