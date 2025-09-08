V.B.C. Valle Stura: conferme e nuovi ingressi nello staff tecnico della U16 e U14

La nuova stagione della V.B.C. Valle Stura prende forma con importanti riconferme e nuovi innesti nello staff tecnico. Un progetto ambizioso, che punta a coniugare crescita tecnica, preparazione fisica e spirito di squadra, con l’obiettivo di continuare a costruire basi solide per il futuro del settore giovanile.

Francesco Bruno resta alla guida della U16: “Serviranno lavoro e disciplina”

Il primo tassello è la conferma di Francesco Bruno nel ruolo di head coach della U16 femminile. Alla sua seconda stagione, Bruno si mostra entusiasta della continuità:

“Sono molto felice di continuare questo percorso. Abbiamo un gruppo con tanto potenziale, ma serviranno lavoro e disciplina per farlo emergere. Quest’anno il salto dalla U14 alla U16 sarà impegnativo: tutte le ragazze sono al debutto nella categoria e dovremo lavorare il doppio per colmare il gap con le altre squadre. Nelle prime settimane ci concentreremo su fisico e tecnica, per poi costruire il nostro gioco. La cosa fondamentale sarà riuscire a divertirci in campo mentre giochiamo, e per farlo servirà crescere sia dal punto di vista fisico che tecnico, lavorando bene sui fondamentali. Ho grande fiducia nelle ragazze, perché so che ci tengono a fare bene e daranno il massimo per la squadra. Sono convinto che con impegno e determinazione potremo crescere tanto e toglierci belle soddisfazioni.”



Claudio Chinaglia, un big nello staff: “Tecnica e fisico vanno di pari passo”

Accanto a Bruno arriva un rinforzo d’eccezione: Claudio Chinaglia, tecnico di grande esperienza, protagonista negli anni con Piemonte Volley e Cuneo Granda Volley, con un passato anche da atleta fino alla Serie B.

“Sono molto contento di entrare a far parte di questa società. Credo molto nel lavoro quotidiano in palestra e sono convinto che questo gruppo abbia ampi margini di crescita.

Per me il punto fondamentale è il miglioramento tecnico: insegnare e consolidare i gesti corretti è la base per permettere alle ragazze di crescere e divertirsi giocando. Anche il lavoro fisico avrà la sua importanza, perché solo unendo tecnica e preparazione atletica si costruiscono solide fondamenta. Il mio obiettivo è semplice: aiutare le ragazze a migliorare passo dopo passo, trasmettere entusiasmo e far sì che in campo si divertano, mettendo sempre impegno e passione in quello che fanno.”

Chinaglia affiancherà Bruno alla guida della U16, ma metterà la propria esperienza anche a disposizione del gruppo U14.



Il debutto di Arianna Bruno come scoutman: “Voglio dare tutto per la squadra”

Lo staff della U16 si arricchisce anche di un volto di casa: Arianna Bruno entra ufficialmente come scoutman, alla sua prima esperienza tecnica dopo aver vestito per anni la maglia della V.B.C. Valle Stura nelle giovanili.

“È un nuovo inizio dopo una stagione piuttosto impegnativa per me. Non vedo l’ora di dare tutto quello che posso alle ragazze. Ci aspetta una stagione importante, ma conoscendo il gruppo so che potrà regalarci grandi soddisfazioni. Con il duro lavoro e la dedizione, potremo raggiungere traguardi significativi.”

Arianna lavorerà a fianco di Bruno e Chinaglia, contribuendo in partita con l’analisi statistica e durante la settimana come assistente allenatore.



Cristian Faggio guiderà la U14 femminile e mista: “Fondamentali e tecnica sono la base”

Un altro giovane cresciuto nel vivaio biancoblu, Cristian Faggio, palleggiatore della prima squadra e già protagonista in FIPAV nella scorsa stagione, è stato scelto per guidare la U14 femminile e la U14 mista.

“Sono molto contento di intraprendere questa nuova esperienza. Credo che lavorare con il settore giovanile sia una grande occasione, perché permette di costruire le basi tecniche che serviranno poi per tutta la carriera delle ragazze e dei ragazzi. La base di tutto è il lavoro sulla tecnica e sui fondamentali: solo così si può costruire un gioco solido e continuo. È importante imparare bene i gesti, ripeterli e farli diventare naturali, perché questo è ciò che permette alla squadra di crescere e divertirsi in campo. Il mio obiettivo è aiutare i giovani a migliorare passo dopo passo, lavorando con impegno e costanza, senza dimenticare l’entusiasmo e la voglia di stare insieme in palestra.”