Impianto di videosorveglianza non autorizzato, tutto il personale "in nero" e, in magazzino, 150 kg di prodotti scaduti: sospesa un'attività nel Cuneese

Negli ultimi due mesi i comandi Compagnia Carabinieri di Cuneo e Mondovì hanno organizzato più servizi straordinari di controllo del territorio e di esercizi pubblici con l’ausilio di militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cuneo (NIL) e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) del Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo.

I controlli, rivolti in particolare alla verifica dei rapporti di lavoro, del rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro e in materia agroalimentare, hanno interessato esercizi pubblici dei territori delle Compagnie di Mondovì e Cuneo.

In un esercizio pubblico i Carabinieri del NIL hanno riscontrato l’assenza del Documento di Valutazione dei Rischi, violazione in materia di sicurezza che il legislatore ritiene grave tanto da prevedere l’adozione da parte degli operanti del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale fino alla rimozione delle irregolarità. Nel medesimo contesto e in un altro esercizio, i militari del NIPAAF hanno riscontrato molteplici violazioni alla normativa in materia agroalimentare in particolare sull’etichettatura, sulla tracciabilità e scadenza, portando al sequestro di 30 kg di prodotti alimentari privi di etichettatura o scaduti.

Nel Cuneese, invece, è stato controllato un esercizio pubblico dove i militari del NIL hanno accertato che tutto il personale occupato è risultato privo di contratto, dunque impiegato “in nero”, procedendo pertanto alla sospensione dell’attività imprenditoriale così come previsto dalla normativa. Veniva inoltre constatata la presenza di un impianto di videosorveglianza non autorizzato e ulteriori violazioni di carattere amministrativo. Contestualmente i militari del NIPAAF hanno riscontrato violazioni alla normativa sull’etichettatura e sulla tracciabilità, portando al sequestro di 150 kg di prodotti alimentari privi di etichettatura o scaduti.

Medesima situazione presso un altro esercizio pubblico, dove l’attività ispettiva ha fatto emergere l’occupazione di personale in nero e dove sono stati sequestrati 25 kg di prodotti alimentari scaduti o privi di etichettatura.

Ai fini di garantire la tutela dei consumatori i prodotti alimentari sono stati sequestrati e sono state interessate le autorità competenti per i conseguenti provvedimenti.

La predisposizione di tali servizi è scaturita dalla particolare attenzione rivolta dall’Arma dei Carabinieri alla sensibilizzazione sul rispetto della normativa in materia d’impiego e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in materia agroalimentare. In totale sono state elevate sanzioni per € 39.270, 2 i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero e per violazioni di norme sulla sicurezza, con l’emersione di 5 lavoratori in nero, sequestrati 205 kg di alimenti per mancata tracciabilità o scaduti.