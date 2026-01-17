Nuove precipitazioni e pericolo valanghe sulle montagne piemontesi: l'Arpa raccomanda massima attenzione

Nuove precipitazioni, anche nevose, nei prossimi giorni e pericolo valanghe "marcato" sulle montagne piemontesi.

Lo rende noto l'Arpa attraverso gli ultimi bollettini emanati.

Raccomandata massima attenzione a sciatori ed escursionisti.

LA COMUNICAZIONE DI ARPA PIEMONTE

Per il fine settimana sono attese nuove precipitazioni accompagnate da ventilazione da moderata a forte proveniente dai quadranti orientali. Con la neve fresca ed il vento previsto si formeranno numerosi accumuli, facilmente distaccabili anche da un singolo sciatore.

In prossimità delle cime, nelle conche, nei canaloni e sui cambi di pendenza saranno possibili valanghe di neve a lastroni di piccole e medie dimensioni. In alcuni punti le valanghe potranno anche subire un distacco nella neve vecchia e raggiungere dimensioni piuttosto grandi. I punti pericolosi verranno innevati e saranno difficilmente individuabili con il maltempo.

Alle quote medie e alte, nel corso della giornata di sabato verrà raggiunto localmente il grado di pericolo 3 "marcato".

Le escursioni richiedono una prudente scelta dell'itinerario e un atteggiamento "diffidente".