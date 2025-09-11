Nuove prospettive per una Borgo San Dalmazzo più inclusiva e accessibile

Martedì 9 settembre, su invito della sindaca Roberta Robbione e di Michela Galvagno, assessora alla Cultura e Politiche Sociali, Massimiliano Caramazza, consulente della Regione Piemonte per le politiche rivolte alle persone con disabilità, ha incontrato l’Amministrazione comunale per contribuire alla definizione di un nuovo progetto volto a rendere gli eventi e la fruizione della cultura pienamente accessibili all’interno dell’ex Opificio Bertello di Borgo San Dalmazzo.



«Un’iniziativa importante – ha commentato Caramazza al termine dell’incontro – che mira a creare opportunità di partecipazione per tutta la comunità. Inoltre, nel corso dell'incontro, abbiamo tracciato le possibili linee guida per un progetto pilota pensato per essere un punto di riferimento e a beneficio dell'intera collettività».



«Crediamo fermamente che la cultura debba essere accessibile a tutti, senza barriere – spiegano la sindaca Roberta Robbione e l’assessora Michela Galvagno –. Queste progettualità possono rappresentare un passo verso una Borgo San Dalmazzo più aperta, equa e partecipativa. La collaborazione con esperti e realtà del territorio sarà fondamentale per costruire un modello replicabile e sostenibile».



