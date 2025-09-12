Tenda bis: da lunedì e fino al 5 dicembre si torna alle fasce orarie. Nei fine settimana rimane l'apertura dalle 6 alle 21

Con la conclusione della Conferenza Intergovernativa di oggi la viabilità del tunnel del Tenda bis torna a fasce orarie fino a dicembre, quando verranno sospese per favorire i flussi per il turismo della neve su Limone Piemonte.



In particolare, è stato stabilito che:

- per le prossime due settimane l’apertura sarà garantita in tre fasce orarie: 6-8, 12-13 e 18-21, con apertura continuativa dalle 6 alle 21 nelle giornate di sabato e domenica;

- dal 29 settembre e per tutto l’autunno l’orario feriale sarà articolato in due fasce (6-8 e 18-21), mantenendo invariata l’apertura prolungata del fine settimana (6-21);

- dal 5 dicembre all’11 gennaio, in concomitanza con le festività natalizie e la stagione sciistica, il tunnel sarà aperto in modalità continuativa dalle 6 alle 21 tutti i giorni;

- dal 12 gennaio 2026 si tornerà alla programmazione prevista dal 29 settembre, sempre con la salvaguardia dei weekend e dei giorni festivi.



Intanto permane la circolazione regolata con impianto semaforico a senso alternato.



Soddisfazione viene espressa dal presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo per conto del Comitato di Monitoraggio: “Sono state accolte buona parte delle richieste avanzate, a partire dalla salvaguardia della stagione sciistica, e per questo ringraziamo e apprezziamo il lavoro della Conferenza. Ringraziamo l'assessore regionale Marco Gabusi, che ha rappresentato con determinazione queste proposte”.

«Si tratta di una soluzione equilibrata che risponde alle esigenze del territorio e della sua economia, senza ostacolare l’avanzamento dei lavori - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi - Dopo l’esperienza positiva dell’estate appena trascorsa, anche per i prossimi mesi potremo contare su una gestione che consente sicurezza nei cantieri, ma anche continuità per i cittadini e i turisti che frequentano le nostre montagne».

La prossima CIG si terrà a dicembre per programmare gli orari a decorrere dal 12 gennaio.