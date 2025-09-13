A Savigliano, cento candeline per Margherita Asinari

Nuova centenaria a Savigliano. È Margherita Asinari, nata il 13 settembre 1925. Oggi, giorno esatto del suo 100° compleanno, il sindaco Antonello Portera ed il presidente del Consiglio Comunale Piergiorgio Rubiolo le hanno consegnato una pergamena ed un omaggio floreale, nel corso di una festa che le è stata organizzata alla casa di riposo Chianoc.

Oltre che per l'attività di sarta, Asinari è conosciuta in città per aver coadiuvato il marito, Bartolomeo Mosso, come sacrestana presso la parrocchia di San Pietro. Un compito iniziato nel 1964 e portato avanti per 40 anni con i Priori che si sono succeduti, don Matteo Francone prima e don Cesare Giraudo dopo.

Perfettamente lucida, Margherita ha spento le 100 candeline insieme ai quattro figli, ai parenti, ai conoscenti e al personale della casa di riposo saviglianese.