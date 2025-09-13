 / Cronaca

Cronaca | 13 settembre 2025, 07:35

Frontale a Monasterolo di Savigliano: otto feriti

Sulla strada che porta a Scarnafigi, nei pressi della cava, si sono scontrati un veicolo a sette posti ed un'altra auto. Il bilancio è di 4 codici rossi ed altrettanti gialli

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

Grave incidente stradale, nella tarda serata di venerdì, a Monasterolo di Savigliano.

Sulla strada che porta a Scarnafigi, nei pressi della cava, si sono scontrati frontalmente un veicolo a sette posti, a bordo del quale viaggiavano 7 uomini di nazionalità cingalese ed un'altra auto, guidata da una donna.

Uno dei mezzi è finito in un fosso e tre persone sono rimaste incastrate. Sul posto i Vigili del Fuoco con la squadra di Saluzzo ed i volontari di Savigliano, oltre alle ambulanze del 118 ed i Carabinieri. Necessario anche l'intervento dell'elisoccorso da Torino per il trasferimento dei feriti in ospedale.

Il bilancio è di quattro codici rossi ed altrettanti gialli. 

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 23.

redazione

