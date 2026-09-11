Scontro tra un furgone e una cisterna del gas sulla Statale 20: strada temporaneamente chiusa a Cavallermaggiore

Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 settembre, sulla SS20 a Cavallermaggiore, dove si è verificato uno scontro tra un furgone e una cisterna per il trasporto di gas. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.15 e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, del 118 e dei carabinieri.

Una persona che si trovava a bordo del furgone è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale. La cisterna, nello schianto, è rimasta fortemente danneggiata, rendendo necessarie le operazioni di messa in sicurezza prima di poter procedere alla rimozione del mezzo.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari di Racconigi, impegnati nelle operazioni sulla cisterna, mentre i carabinieri stanno effettuando i rilievi e gestendo la viabilità.

La circolazione sulla SS20 è stata temporaneamente sospesa in via precauzionale per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, tutt'ora in corso. Il provvedimento si è reso necessario anche in considerazione delle condizioni della cisterna e del rischio di una possibile perdita. La strada potrà essere liberata una volta completate le operazioni e rimossa la cisterna.

Quasi contemporaneamente, intorno alle 17.10, un altro incidente si è verificato a Savigliano, in strada Sanità. In questo caso si è trattato di uno scontro frontale tra due automobili.

I due conducenti, una donna di 32 anni e un uomo di 86 anni, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale di Savigliano in codice rosso.

Sul posto è intervenuta anche la squadra dei vigili del fuoco di Savigliano, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e alla successiva liberazione della carreggiata. Le operazioni si sono concluse senza particolari ripercussioni sulla viabilità.