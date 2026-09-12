Tragedia nella notte a Fossano, auto fuori strada: morto il conducente

Tragedia nella notte a Fossano per un incidente mortale in via Villafalletto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 00.20 e si è trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altre vetture. A perdere la vita è stato il conducente dell'auto, un giovane nato nel 2000.

A bordo del veicolo viaggiava anche la compagna, incinta, che è stata soccorsa dal personale del 118 e successivamente trasportata in ospedale per accertamenti sulle sue condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra di Levaldigi e i volontari di Fossano, impegnati nelle operazioni di estricazione del conducente dall'abitacolo, dopo la constatazione del decesso da parte dell'equipe medica. Presenti anche i carabinieri di Fossano, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità.

Via Villafalletto è stata chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e per consentire gli accertamenti. L'intervento si è concluso intorno alle 3 di questa mattina.



Il bilancio delle vittime sulle strade cuneesi si aggrava salendo a 26 da inizio anno.