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Cronaca | 12 settembre 2026, 08:45

Frontale ieri sera sulla provinciale 422 tra Margarita e Morozzo: due auto coinvolte

Feriti gli occupanti dei due veicoli. La strada è rimasta chiusa per circa due ore e mezza per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri

La provinciale 422 è stata chiusa nella serata di venerdì 11 settembre per un incidente stradale avvenuto tra Margarita e Morozzo. Lo scontro, verificatosi intorno alle 19.32, ha coinvolto due auto in un frontale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo con la prima partenza, impegnati nell'assistenza, nella messa in sicurezza dell'area e nella rimozione dei mezzi incidentati, oltre a due équipe del 118 per soccorrere gli occupanti delle vetture, rimasti feriti.

Presenti anche due pattuglie dei carabinieri, impegnate nei rilievi e negli accertamenti sull'accaduto.

La provinciale 422 è rimasta completamente chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento, necessario per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Le operazioni si sono concluse intorno alle 22.12, con la conseguente riapertura della strada.

Redazione

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