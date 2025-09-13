L'Amore non ha regole

L’amore non guarda l’età, l'aspetto fisico, come ti vesti, il tuo lavoro: arriva quando meno te lo aspetti, come un pacco misterioso lasciato al pianerottolo. Tutti hanno diritto alla felicità, basta lanciarsi e dire: sì, lo voglio con tutto il cuore! Anna&Anna Agenzia per Single ti dà questa chance: promuove incontri, riduce ansie, aumenta sorrisi.

Ci siamo per te, senza fretta ma senza rimandare.

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui Single, 40 anni

Daniele, dove sono finite le donne vere, quelle che amano a ogni costo, quelle passionali, che difendono i loro sentimenti come leonesse...Lui ha 40 anni, è single, impiegato in una multinazionale, è un bell'uomo, ha tanti interessi, sia culturali che sportivi, ed è un leone…Ma non morde, coccola!!

Lui single, 53 anni

Luigi, il vero amore è camminare mano nella mano in questo strano, pazzo mondo...lui è un uomo affascinante, ama il dialogo, e sa ascoltare con pazienza, 53enne, alto, moro brizzolato, farmacista, divorziato, senza figli, ama viaggiare, la musica, suona il sax, il suo sogno è di incontrare una brava donna, semplice carina, ma soprattutto desiderosa come lui di amare ancora...Chiamalo al 3403848047!

Lui single, 67 anni

Alberto, bel signore, sa di buono profuma di pulito, di ordinato, ha modi gentili, educati, ma la cosa più attraente è il suo, animo sa di lealtà di onestà... Ha 67 anni, è vedovo, giovanile, alto, capelli grigi, splendenti occhi blu, imprenditore tessile, fa volontariato, cede il passo e apre la porta alle signore, insomma, un uomo raro al giorno d'oggi, sta cercando una signora che gli faccia ancora battere il cuore forte…Chiama al 3403848047!

Annunci per Lui

Lei single, 33 anni

Elena, non si può descrivere la passione la si può solo vivere... lei ha 33 anni, maestra d'asilo, il suo lavoro le piace molto e la appassiona, è bella, italiana, colori mediterranei, fisico formoso, vorrebbe tanto incontrare un uomo, non importa se un po' più grande, ma con cui sposarsi, o convivere, e avere figli. Contattala al 340 3848047!

Lei single, 44 anni

Marinella, lei nella sua vita ha realizzato quasi tutti i suoi sogni, è una donna intelligente, con un carattere deciso, ma dolce e coccolona nella sua vita privata, e con i suoi cari, ha 44 anni, è divorziata, una figlia ormai indipendente, un cane fedele, impiegata alle poste, bella donna distinta, elegante, l'unico sogno che in questo momento non si è realizzato è quello di vivere un amore vero...Anche tu lo sogni? Chiama al 340 3848047!

Lei single, 55 anni

Cecilia, la semplicità è la nota della vera eleganza, e lei è una donna semplice, molto bella, castana, occhi verdi, un fisico snello, ha un negozio di piante e fiori, 55enne, senza figli, gioca a bocce, fa volontariato, conoscerebbe un bravo signore, anche più maturo, italiano, per vivere insieme e non sentirsi più sola…Chiama al 3403848047!

Lei single, 68 anni

Matilde, c’è' una sola felicità nella vita, amare e essere amati, 68enne, donna ironica, intelligente, vedova da tempo e nonna affettuosa, vive sola, le piace la buona musica, il teatro, gioca a scacchi, va a fare la spesa in bicicletta, perché le piace stare all'aria aperta, e cucina benissimo, sta cercando un signore, non importa l'età, ma che come lei è alla ricerca della vera felicità...Contattala al 3403848047!

