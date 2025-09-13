Buona prova di Cuneo Granda Volley con Megabox Volley: secondo allenamento congiunto della settimana

Secondo allenamento congiunto in tre giorni per Cuneo Granda Volley che, dopo quello con Monviso Volley, ha replicato a Bologna contro Megabox Volley. Le Gatte hanno trovato più rotazioni all’interno della gara, cedendo per 3-1 dopo una settimana di lavoro intenso.

1° set

Le Gatte partono con il piede giusto nel primo parziale: 6-8. Dopodiché le ragazze di Salvagni allungano nella fase centrale del set, ma Vallefoglia resta in scia (13-16). Nel finale le padrone di casa si scuotono, raggiungendo e passando le biancorosse: 25-22.

2° set

L’avvio del secondo set ricalca quello del primo: Cuneo avanti 7-8. Allo stesso modo le Gatte mantengono il vantaggio, questa volta però per tutto il parziale (16-21). Quindi un ottimo break consegna alle biancorosse la parità (17-25).

3° set

Il terzo parziale vede Vallefoglia alzare i giri del motore: ottima partenza e vantaggio accumulato in avvio, fino al 16-8. Megabox Volley guida fino al 21-13, momento in cui le Gatte si scuotono. Tuttavia è troppo tardi: Vallefoglia chiude: 25-18.

4° set

La sfida si chiude con un tie break al quarto set. Parte meglio Megabox Volley, che si porta nuovamente avanti di tre lunghezze (8-5). Le Gatte tentano la reazione nel finale, ma non basta: Vallefoglia chiude 15-10.

“È andato tutto molto bene e sono contento. Siamo riusciti, grazie all’ottimo lavoro dello staff, a fare giocare un set anche chi era rimasto ai box mercoledì, con buoni riscontri - ha commentato coach Salvagni – La partita è stata giocata ad un livello qualitativo più alto rispetto a quella con Monviso, perché avevamo bisogno di rompere il ghiaccio. Nonostante il viaggio lungo e un lavoro pesante svolto nella seduta di ieri, le ragazze hanno giocato molto bene. Sono orgoglioso, anche se c’è tanto da fare. Voglio ringraziare la società e le ragazze per questo allenamento congiunto”.

Megabox Volley 3-1 Cuneo Granda Volley (25-22, 17-25, 25-18, 15-10)

Cuneo Granda Volley: Signorile (2), Diop (5), Pritchard (4), Rivero (6), Cecconello (8), Keene (8), Bardaro (L)

Entrate: Koulisiani (2), Allauoi (1), Magnani (L), Pucelj (8), Atamah (6)

Non entrate: Marring, Martinez