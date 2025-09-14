Cuneo, 50enne tenta di lanciarsi dal viadotto Sarti: lo salva un poliziotto fuori servizio

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato martedì 9 settembre.

***

Un agente scelto delle Volanti, libero dal servizio, nel pomeriggio di ieri, mentre era a bordo della propria autovettura in compagnia della moglie e dei figli, giunto sul viadotto Sarti, notava un uomo posizionato nei pressi della ringhiera pedonale, interdetta ai pedoni per motivi di sicurezza.

Insospettito dalla posizione del soggetto, controllando lo specchietto retrovisore destro, durante la percorrenza del ponte, si accorgeva che l’uomo aveva già scavalcato la recinzione, con evidenti intenti suicidi.

L’agente, dopo aver fermato, in sicurezza, il proprio veicolo, scendeva e si dirigeva di corsa verso l’individuo, chiedendo alla moglie di contattare la Questura per il necessario ausilio. Una volta raggiunto l’uomo, che si era già posizionato sulla rete metallica con la gamba destra penzolante nel vuoto, l’agente cercava di entrare in empatia con l’uomo, poiché il suddetto minacciava di buttarsi dal ponte, se l’agente si fosse avvicinato, ulteriormente. Nel frattempo, sopraggiungeva, casualmente, un’ambulanza, i cui operatori sanitari scendevano, immediatamente, per dare supporto.

Durante tale fase, l’operatore di Polizia, in un momento di distrazione dell’uomo, si avvicinava, rapidamente e, dopo aver afferrato la sua gamba sinistra, lo trascinava a terra, ammortizzando la caduta con il proprio corpo, provocandosi lievi traumi distorsivi da schiacciamento alla gamba destra e nella zona cervicale.

Dopo l’operazione di salvataggio, il soggetto italiano di circa cinquant’anni, veniva trasportato dai sanitari presso il locale nosocomio per le cure del caso.

Il questore, nel complimentarsi per l’encomiabile operazione di salvataggio, compiuta fuori dal servizio e a rischio dell’incolumità personale dell’operatore di Polizia intervenuto, evidenzia che, nel corso dell’anno, si sono già verificati 10 eventi con soggetti che hanno messo in atto gesti suicidari dai ponti e dai viadotti cittadini, dei quali 6 sono stati sventati dall’intervento del personale di Polizia e 4, purtroppo, si sono conclusi con il decesso delle vittime.

DOVE CHIEDERE AIUTO

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.