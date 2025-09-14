Tre nuove sale d’attesa all'ospedale Carle: più accoglienza e dignità per i pazienti oncologici [FOTO]

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato martedì 9 settembre.

Mentre i lavori di riqualificazione all'ospedale Carle di Confreria, iniziati nell'autunno del 2024, proseguono, oggi nuovi locali all'interno sono stati ristrutturati e riorganizzati per migliorare l'accoglienza e la permanenza nel reparto di Oncologia. Inaugurate le tre rinnovate e rigenerate sale d’attesa del Day Hospital Oncologico, dedicate ai diversi percorsi di cura – prelievi, visite mediche e terapie. Più ampie, confortevoli e dotate di prese elettriche per l’utilizzo dei dispositivi, queste aree nascono con l’obiettivo di rendere il tempo dell’attesa più dignitoso e meno gravoso per i pazienti, ma anche per i loro accompagnatori.

Il progetto, su impulso della Direzione generale e del Reparto stesso, è stato realizzato grazie a un investimento di 70 mila euro della Fondazione Ospedale di Cuneo. La trasformazione è stata resa fattibile informatizzando migliaia di cartelle cliniche e liberando così alcuni spazi un tempo destinati ad archivio. Ha così visto la luce una sala adiacente al Day Hospital Oncologico e sostituiti gli arredi (sedie e divanetti), con l'installazione di monitor dove poter monitorare il proprio turno in altre due. In una terza è stato persino inserito un pianoforte. I lavori, iniziati il 24 giugno e conclusi il 24 luglio, si sono svolti senza interrompere la regolare attività quotidiana.

«È molto bello, anche simbolicamente, che da un archivio sia nato un luogo abitabile – ha sottolineato il primario Gianmauro Numico –. Nel solo 2024 sono stati seguiti qui quasi 13 mila pazienti, eseguiamo terapie lunghe che richiedono monitoraggio costante. Il nostro obiettivo è ridurre al minimo l’attesa, che adesso si svolge in spazi più confortevoli».

La presentazione introdotta da Massimo Silumbra, direttore della Fondazione Ospedale, ha ricordato inoltre come nei primi sei mesi del 2025 siano stati realizzati progetti per un valore complessivo di 500 mila euro, dall’umanizzazione dei reparti pediatrici e psichiatrici alla Pet Therapy, fino ai nuovi spazi del Day Hospital Oncologico. «Ringraziamo inoltre Sara e Max, che hanno devoluto alla Fondazione quanto raccolto nel giorno del loro matrimonio, e la Lilt di Cuneo per la donazione di un pianoforte, che sarà presto utilizzato per accompagnare con la musica i momenti d’attesa».

La presidente Silvia Merlo ha espresso particolare soddisfazione per i risultati raggiunti: “Siamo orgogliosi perché si può identificare un'attenzione chiara e forte verso le persone, come Fondazione abbiamo lavorato spinti dal voler porre il paziente e i suoi accompagnatori al centro. L'intenzione era di ridonare dignità, decoro e importanza a quel tempo che ci si trova proprio malgrado a dover trascorrere in quelle sale”.

Il commissario dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo interpellato dai ringraziamenti della presidente, Livio Tranchida, è intervenuto dichiarando: «La sanità ha bisogno di rinnovarsi senza perdere i propri valori. L’umanizzazione degli ambienti è parte integrante del processo di cura e il lavoro della Fondazione Ospedale dimostra come istituzioni e territorio possano collaborare concretamente».

Durante l’inaugurazione è stato presentato anche C-Lab, il nuovo comitato giovani della Fondazione, guidato dal commercialista Gianmarco Genta, con sede in via Busca 3. Una community aperta fino ai 45 anni, nata per stimolare nuove idee e sostenere il futuro della sanità locale.



Inizieranno nei prossimi giorni i lavori di umanizzazione del Centro Salute Donna: nuove sale di attesa, ambulatori riammodernati, uffici accettazione rivisti in un’ottica di garantire maggiore privacy alle pazienti. L’ inaugurazione è prevista nel corso del mese di prevenzione “Ottobre Rosa”.

È iniziata l’attività di umanizzazione e di riqualificazione del reparto Day & Week Surgery presso il S. Croce con l’installazione avvenuta ad inizio agosto di un impianto di climatizzazione di cui il reparto era totalmente sprovvisto. Le attività proseguiranno ora con la sostituzione di tutti gli infissi interni, con la controsoffittatura dell’intero corridoio, la ripavimentazione, la ritinteggiatura e con l’allestimento di un impianto di filodiffusione.

Tra i prossimi progetti, il 1° ottobre si terrà l’atto di acquisto del Tomasini Campus con la Compagnia di Gesù, destinato a diventare polo di formazione e ricerca, e a inizio 2026 sarà inaugurata la mostra fotografica itinerante “Alla luce della cura”, che racconterà in immagini la quotidianità di pazienti e personale.

Intanto la Fondazione ha deciso di destinare le risorse del 5x1000 al benessere del personale ospedaliero, con iniziative che partiranno in autunno. E il 23 ottobre sarà una data cruciale: al Tar si terrà l’udienza sul nuovo ospedale di Cuneo, "un punto di non ritorno", come ha ricordato Tranchida.