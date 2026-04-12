Variante Demonte, dal Mase ok al progetto esecutivo. Bergesio (Lega): "Ora i tempi per la gara di appalto si avvicinano”

Riproponiamo a seguire uno degli articoli più letti della settimana. Prima uscita mercoledì 8 aprile.

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“Siamo finalmente al punto di svolta per un’opera attesa da decenni dal territorio cuneese e dai trasportatori: la variante di Demonte sulla S.S. 21 del Colle della Maddalena. Gli ultimi passaggi burocratici confermano che l’appalto si avvicina”.

Lo afferma il senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente Commissione Attività Produttive di Palazzo Madama, commentando gli ultimi sviluppi istruttori.

[Il senatore Giorgio Maria Bergesio]



Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha infatti emesso il parere favorevole sulla verifica di ottemperanza finale relativa alla fase del Progetto Esecutivo.

“Il responso del Ministero è chiaro – spiega Bergesio –: le prescrizioni ambientali principali sono state ottemperate. Per quanto riguarda le condizioni indicate come ‘parzialmente ottemperate’ o rimandate alle fasi successive, si tratta di adempimenti tecnici legati alla gestione del cantiere e al monitoraggio post-opera, che per legge vanno assolti prima dell’avvio dei lavori o durante l'esecuzione stessa. In termini normativi, questo significa che oggi l’appalto è vicino”.



Il progetto prevede la realizzazione di un tracciato di 2,72 km che devierà l'attuale Statale 21 a sud dell'abitato di Demonte. La nuova infrastruttura avrà una carreggiata unica, con una corsia per senso di marcia e una piattaforma stradale di larghezza complessiva pari a 10,50 metri. L'intervento, interamente compreso nel Comune di Demonte, è stato inserito nel Contratto di Programma Anas-MIT 2021-2025 per un importo di circa 92,1 milioni di euro, finanziato in legge di bilancio 2024 grazie a un intervento del ministro Matteo Salvini.



Bergesio sottolinea però che l’attenzione resta alta per garantire il rispetto dei tempi tecnici: “Il lavoro non finisce qui. Per far partire ufficialmente le procedure di gara e vedere finalmente le macchine operatrici in azione, serve l’ultimo tassello fondamentale: il DPCM, che è l’atto conclusivo che blinda l'opera e le risorse. Siamo in attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti”.



Il senatore Bergesio conclude: “La variante non è solo un’opera stradale, ma una necessità vitale per la sicurezza degli abitanti di Demonte, visto che è l’unico modo per liberare il centro abitato dai mezzi pesanti, e per l’economia di tutto il quadrante. Dopo troppi anni di attesa e di ‘no’ ideologici, la concretezza della Lega al Governo sta portando i risultati sperati. Ringrazio ancora una volta il Ministro Salvini che non ha mai fatto mancare la sua attenzione alla viabilità piemontese, consentendo di sciogliere nodi e risolvere situazioni complesse ed attese da decenni”.