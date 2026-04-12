Come risorgeranno i Giardini Fresia: lunedì 13 aprile la presentazione pubblica del progetto

Riproponiamo a seguire uno degli articoli più letti della settimana. Prima uscita mercoledì 8 aprile.

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I Giardini Fresia, uno dei luoghi verdi storici di Cuneo, sono oggi al centro di un importante progetto di riqualificazione voluto dal Comune per restituirli alla città come spazio rinnovato di incontro, natura e produzione culturale. Cuneo ha infatti ottenuto il finanziamento regionale del bando regionale “Riforestazione urbana”, che permetterà di procedere con la riqualificazione dei giardini.

Per scoprire la trasformazione proposta in un percorso di condivisione, lunedì 13 aprile, si svolgerà una giornata dedicata, che sarà divisa in due momenti.

Al mattino (ore 10.30–13.00), nel Salone d'Onore del Comune di Cuneo, ci sarà la presentazione pubblica del progetto, con un racconto storico-culturale e l’illustrazione delle linee progettuali di riqualificazione a cura del gruppo progettuale Roberta Studio e Art.ur. Seguirà una “Passeggiata ai Giardini Fresia”, per immaginare in prima persona le trasformazioni previste e dialogare direttamente con i progettisti sul campo.

Nel pomeriggio, i lavori proseguiranno (ore 14.15–17.00, al Rondò dei Talenti) con attività laboratoriali per immaginare insieme i futuri possibili utilizzi dei Giardini Fresia.

In particolare, si esploreranno quattro temi chiave:

Esperienza – cultura, socialità, narrazione

Natura – biodiversità e relazione con l'ambiente

Sicurezza – apertura, attraversabilità, cura condivisa

Presidio – vivere e abitare il giardino

Il laboratorio del pomeriggio è rivolto a un gruppo selezionato di stakeholder – istituzioni, associazioni, scuole - che vivono, lavorano o frequentano il territorio dei Giardini.

Il laboratorio sarà guidato da SocialFare® | Centro per l'Innovazione Sociale.