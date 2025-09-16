 / Attualità

Attualità | 16 settembre 2025, 19:03

Il maresciallo Maniera nuovo comandante di stazione a San Michele Mondovì

Subentra al collega Daniele Di Martino, assegnato a nuovo incarico. Il sindaco Daniele Aimone: "Grazie all'Arma per il prezioso servizio che svolge a tutela dei cittadini"

Avvicendamento alla guida della stazione dei Carabinieri di San Michele Mondovì dove, da un paio di settimane, ha assunto il nuovo incarico il maresciallo Simone Maniera.

Il maresciallo, che già prestava servizio sul territorio comunale, raccoglie il testimone da Daniele Di Martino, assegnato a nuovo incarico. 

Questa mattina, martedì 16 settembre, il sindaco Daniele Aimone, lo ha incontrato per portargli l'augurio e il saluto dell'amministrazione e del paese, cogliendo l'occasione per ringraziare anche il maresciallo Di Martino per gli anni di servizio in paese. 

"Un momento di augurio - spiega il primo cittadino -, ma soprattutto per ringraziare l'Arma dei Carabinieri, risorsa preziosa e insostituibile per la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio". 

Arianna Pronestì

