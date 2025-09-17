 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 17 settembre 2025, 19:26

Al mercato di Bene Vagienna un facilitatore digitale per aderire alla Comunità energetica

Venerdì 19 settembre, dalle 9 alle 12, un consulente incontrerà i cittadini interessati per fornire assistenza e informazioni sulla CER Concerti e Solarvalley

Una serata di presentazione della CER (Immagine di repertorio)

Una serata di presentazione della CER (Immagine di repertorio)

L'Amministrazione Comunale di Bene Vagienna mette a disposizione un facilitatore digitale per aiutare i cittadini a caricare le proprie bollette sulla piattaforma Cer Concerti, la comunità fornitrice di energia rinnovabile.

Venerdì 19 settembre, dalle 9 alle 12, presso il mercato di Bene Vagienna, sarà presente al banco Roberto Baldizzone, che fornirà consulenza per entrare nella Cer Concerti e Solarvalley.

Per usufruire del servizio, è necessario portare una bolletta, una carta di Identità, numero di cellulare, Iban della propria banca e indirizzo email. Per i titolari di partita Iva è necessario portare anche la visura camerale.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium