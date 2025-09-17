Calciobalilla, che passione! Un successo a Roburent il “Trofeo San Giacomo”

Un weekend all'insegna dello sport e delle tradizioni quello che si è appena concluso a San Giacomo di Roburent, dove dal venerdì 12 a domenica 15 settembre, è andato in scena il “Trofeo San Giacomo” dedicato al calciobalilla.

L’evento, organizzato dalla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali in stretta collaborazione con l'associazione locale Essere San Giacomo, con il patrocinio dalla Regione Piemonte e dal Consiglio Regionale oltre che dal Comune di Roburent e dalla Provincia di Cuneo, è riuscito a coinvolgere grandi e piccini.

"Una scommessa, nata da un'idea di Gianluca Bocchi, che ha riscosso un successo fuori dalle aspettative - dice il sindaco, Emiliano Negro -. L’Associazione EssereSanGiacomo, in collaborazione con la Lega Italiana Calciobalilla, magistralmente rappresentata da Nicola Colacicco (Roma), ha messo in piedi un'organizzazione impeccabile".

Numeri record, non solo in termini di partecipazione, ma anche di organizzazione: con 200 metri quadri di tensostruttura, 10 calciobalilla a 4 e 1 calciobalilla "maxi" a 22.

"L’Amministrazione Comunale di Roburent ringrazia Luca Bocchi, Federica Garelli e Rosa Cocurullo Magnano per i mesi di preparazione, le nottate di lavoro, e il lavoro squadra con Gianluca, Silvia, Martina, Luciana, Enrico, Daniele, Fabrizio, Enzo, Sara, Grazia e Viviana. Ringraziamo poi per la partecipazione alla presentazione dell’evento gli amministratori e sindaci".

La manifestazione, infatti, ha visto l'organizzazione di una speciale sfida tra istituzioni locali con: Daniele Aimone (San Michele Mondovì), Andrea Giaccone, Elia Farinelli e Federico Porta (Torre Mondovì), Guido Giordana (Valdieri), Roberto Botto (Vicoforte), Daniele Garelli (Scagnello), Fabio Mottinelli (Ceva), Giacomo Griseri (Frabosa Sottana), Gianni Odasso (Battifollo), Gianpiero Caramello (Briaglia), Andrea Dardanello (Lesegno). Giovanni Balvo (Montaldo Mondovì), Ivana Mussano (Pamparato), Sergio Lasagna (Piozzo).

"Grazie di cuore a tutti per questa splendida esperienza! - il commento dell'Associazione Essere San Giacomo Ets -. Sono stati giorni di risate, scambi e nuove amicizie che resteranno nel cuore. Vedere persone di altissimo livello sfidarsi al calcio balilla è stato davvero emozionante e motivo di orgoglio per la nostra comunità. Un grande ringraziamento agli organizzatori, alle istituzioni, a coloro che ci hanno sostenuto, e a tutti i partecipanti che hanno reso speciale il Trofeo di San Giacomo di Roburent. Lo sport unisce, e questo evento ne è stata la prova più bella".