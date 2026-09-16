Costigliole Saluzzo, cambia la raccolta dell'indifferenziato: arrivano i nuovi mastelli

Novità in arrivo per la raccolta dei rifiuti a Costigliole Saluzzo. Il Comune, insieme a Csea (Consorzio servizi ecologia e ambiente) e ad Aprica, nuovo gestore dei servizi di igiene ambientale per i Comuni del Consorzio dallo scorso marzo, organizza per mercoledì 23 settembre un incontro pubblico dedicato al nuovo sistema di raccolta differenziata. L'appuntamento si svolgerà in Municipio (in via Vittorio Veneto 59), con due turni a scelta, alle 18 e alle 20,30.

Durante le serate i tecnici di Csea e Aprica illustreranno le principali novità introdotte con il nuovo servizio, le modalità corrette di separazione dei rifiuti e le scadenze da ricordare, rispondendo anche alle domande dei cittadini.

La modifica più evidente riguarda la raccolta dell'indifferenziato (Rsu): i tradizionali sacchi grigi saranno sostituiti da nuovi contenitori, o mastelli, destinati al conferimento porta a porta.

"I sacchi grigi saranno sostituiti da appositi contenitori, i cosiddetti mastelli, che dovranno essere esposti direttamente per la raccolta porta a porta – spiega il vicesindaco Luigi Molinengo, che ha la delega ad Ambiente ed Ecologia –. In questo modo si potranno evitare i problemi causati dagli animali, che spesso danneggiano i sacchi provocando la dispersione dei rifiuti. Inoltre, il nuovo sistema consentirà in futuro una migliore tracciabilità dei conferimenti".

I nuovi mastelli sono già predisposti per essere dotati di un sistema di identificazione attraverso tag, che potrà essere letto dai mezzi incaricati della raccolta. "Questa seconda parte, relativa alla tracciabilità, per ora non sarà ancora attiva – precisa Molinengo –. Arriverà successivamente, quando l'azienda sarà pronta. I contenitori che distribuiamo ora sono comunque già predisposti per questa futura integrazione. È una miglioria che, in fase di gara, ha proposto il nuovo gestore Aprica che si è aggiudicato l'appalto di Csea.

Al termine di ciascuno dei due incontri del 23 settembre sarà possibile ritirare il nuovo contenitore.

Per la consegna sarà necessario presentare il tesserino sanitario dell'intestatario Tari (Tassa rifiuti) o di un familiare convivente maggiorenne. Chi effettuerà il ritiro per conto di altre persone dovrà invece presentare il tesserino sanitario originale degli interessati.

Per chi non potrà partecipare agli incontri, saranno previste ulteriori giornate di distribuzione in Municipio: giovedì 24 settembre dalle 8 alle 13, venerdì 25 settembre dalle 12 alle 17 e sabato 26 settembre dalle 9 alle 14. A partire dal 31 ottobre il ritiro sarà inoltre possibile presso il Centro di raccolta rifiuti.

Il Comune ricorda infine che il nuovo sistema entrerà pienamente a regime dal 1° novembre: da quella data i sacchi grigi esposti senza l'apposito contenitore non verranno più raccolti.