Vigili del fuoco, il sindacato risponde a Ciaburro: “ In Granda il saldo effettivo sarà di sole 7 unità in più”

In riferimento al comunicato diffuso dall’On. Ciaburro, la Segreteria Provinciale CONAPO di Cuneo ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti in merito alla reale situazione del personale dei Vigili del Fuoco nella nostra provincia.



"È corretto che, dopo il giuramento previsto per il 7 ottobre prossimo, saranno assegnate 17 nuove unità al Comando di Cuneo - precisa nella nota stampa -. Tuttavia, si omette un dato fondamentale: a seguito della procedura di mobilità nazionale avviata nella scorsa primavera, 10 unità attualmente in forza al Comando lasceranno la sede. Il saldo effettivo sarà quindi di sole 7 unità in più, pari a meno di due vigili per turno.

La carenza di personale è una problematica purtroppo strutturale e non attribuibile esclusivamente al governo attuale. Basti considerare che, nella sede centrale di Cuneo, in meno di dieci anni si è passati da 17-18 unità presenti per turno (tra Vigili, Capi Squadra e Capi Reparto) alle attuali 13. Una riduzione significativa che equivale, in termini pratici, all’assenza di un’intera squadra operativa dedicata al soccorso tecnico urgente. Per comprendere bene la reale situazione, ricordiamo che a fronte di 285 unità previste, realmente sono presenti 238 operativi.



Il CONAPO - conclude la Segreteria provinciale - da tempo sollecita un impegno concreto e una reale vicinanza da parte delle istituzioni, auspicando un dialogo serio e privo di slogan. L’obiettivo è quello di ottenere un incremento effettivo del personale, condizione indispensabile per garantire maggiore sicurezza agli operatori e un servizio di soccorso tecnico urgente più efficiente e tempestivo per i cittadini".

