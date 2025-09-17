Laura Lovera insignita del Premio Valdieri dall’Associazione Internazionale Regina Elena

Un riconoscimento prestigioso per l’impegno culturale e sociale: lo scorso agosto, in occasione della 36ª edizione della Festa di Sant’Elena e Sant’Anna a Sant’Anna di Valdieri, Laura Lovera, assessore alla Cultura, con delega alle Politiche sociali del Comune di Verzuolo, e insegnante di lingua francese alla scuola secondaria di Revello, ha ricevuto il Premio Valdieri dall’associazione Internazionale Regina Elena.

La motivazione del premio mette in luce la capacità dell'assessore verzuolese di organizzare gli incontri delle “tre età”, costruendo un ricco calendario di eventi culturali, in grado di rispondere agli interessi dei partecipanti e includendo visite a realtà produttive e artistiche sia del territorio che al di fuori del Cuneese.

A consegnare il riconoscimento è stato il presidente dell’associazione, Ilario Bortolan.

La Festa di Sant’Elena, che ha fatto da cornice alla premiazione, è organizzata dall’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, con il patrocinio del Comune di Valdieri, dell’Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Marittime, del Consiglio regionale del Piemonte e della Provincia di Cuneo.

La località di Valdieri conserva un forte legame con la storia della Famiglia Reale italiana.

Tra il 1905 e il 1942, i sovrani trascorrevano qui i mesi estivi: la frazione di Sant’Anna si trasformava così in una sorta di “succursale” della capitale del Regno d’Italia, dove Re Vittorio Emanuele III firmò migliaia di Regi Decreti che recano il nome del Comune.

Il primo a scoprire e innamorarsi della Val di Gesso fu Re Vittorio Emanuele II, che vi giunse nel 1855 e volle far costruire una residenza reale, poi utilizzata dai suoi successori. La regina Elena, in particolare, era molto vicina alla popolazione: faceva allestire un ambulatorio medico, visitava gli ammalati nei casolari e faceva confezionare cappotti e berretti per i bambini più poveri.

Un giorno speciale per la comunità di Valdieri era il 18 agosto, ricorrenza di Sant’Elena: in quella data, la popolazione raccoglieva fiori per offrirli alla regina, mentre i bambini venivano accolti alla residenza reale, dove ricevevano caramelle, cioccolatini e la possibilità di trascorrere momenti di gioco insieme ai principini.

Con la premiazione di Laura Lovera, la tradizione della Festa di Sant’Elena si lega oggi a una testimonianza di impegno civile e culturale che guarda al futuro, nel segno dei valori di partecipazione e solidarietà.