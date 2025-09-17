Nuove telecamere a Bene Vagienna: proseguono le opere di installazione per la sicurezza sul territorio

ll Comune di Bene Vagienna prosegue con l'installazione di telecamere nel capoluogo e nelle frazioni per aumentare la sicurezza del territorio. Questo progetto, realizzato in collaborazione con l'Unione del Fossanese e la Polizia Locale, ha l'obiettivo di proteggere la comunità e prevenire intrusioni e reati.

“L'amministrazione comunale ringrazia i cittadini che hanno permesso di installare le telecamere sulle loro proprietà, dimostrando l'importanza della collaborazione per il successo dell'iniziativa”: ha puntualizzato il sindaco benese Claudio Ambrogio.

Attualmente, sul territorio comunale sono già attive 74 telecamere, di cui 14 di varco. Con il nuovo progetto, verranno aggiunti nuovi punti di controllo, portando il numero totale a 88 telecamere, di cui 16 di varco.

Questo significa che ci sarà una telecamera ogni 40 abitanti, un dato che dimostra l'impegno concreto dell'Amministrazione e dell'Unione del Fossanese per la sicurezza del territorio.

L'uso delle telecamere, fornite grazie alla ditta di Costigliole d’Asti New Tech Informatica srl, ha già supportato le forze dell'ordine nel monitorare situazioni di pericolo e infrazioni. L'installazione di telecamere fa parte del programma amministrativo per la tutela e la sicurezza dei cittadini. L'amministrazione continuerà a lavorare per migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei residenti.