L'Associazione Commercianti Albesi celebra 80 anni di crescita e servizio alle imprese

Si è svolto venerdì 12 settembre, presso il prestigioso Castello di Grinzane Cavour, il meeting aziendale del Gruppo ACA (Associazione Commercianti Albesi), un momento di confronto e bilancio che ha visto la partecipazione di tutti i collaboratori dell’Associazione.

Ricordando la celebrazione degli 80 anni di fondazione dell’ACA, il presidente Giuliano Viglione ne ha ripercorso l'evoluzione, sottolineando come sia cresciuta costantemente in termini di personale, trasformandosi in una grande "famiglia" che oggi rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il tessuto imprenditoriale del territorio di Alba, Langhe e Roero. Viglione ha formulato l'auspicio che l’Associazione possa continuare su questa strada, esprimendo poi un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori per l'impegno profuso nel loro operato quotidiano e per la dedizione che nel futuro continueranno a dimostrare.

Il vice direttore vicario Silvia Anselmo ha poi presentato i dati relativi alla struttura. La “fotografia” di ACA nel 2024 evidenzia 2.781 soci che, insieme a cittadini e diversi enti del territorio, si avvalgono dei molti servizi offerti dall’Associazione: Contabilità, Paghe, Formazione, Sicurezza Igiene e Ambiente, Patronato Enasco, oltre a poter disporre delle prestazioni del Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero e del Poliambulatorio San Paolo. Anselmo ha poi commentato la positività dei risultati e il buon andamento della struttura, ringraziando i 196 collaboratori - dalla componente femminile maggioritaria, prevalentemente con meno di 40 anni - che ogni giorno svolgono attività di assistenza alle imprese associate.

Il direttore Fabrizio Pace ha offerto una panoramica storica dell'ACA, ripercorrendo le sfide e i traguardi raggiunti in otto decenni di attività. Pace ha evocato le sfide che hanno messo alla prova la resilienza dell'Associazione, dalla devastante alluvione che colpì Alba nel 1994 fino alla più recente emergenza pandemica, episodi che hanno dimostrato la capacità dell'ACA di reagire e adattarsi alle avversità. Parallelamente, il direttore ha illustrato il contributo significativo che l'Associazione ha saputo offrire al territorio nel corso degli anni: esempi sono, quale gesto simbolico la realizzazione del Gonfalone della città di Alba, su cui nel 1949 il presidente Einaudi appose la prestigiosa Medaglia d'oro al Valore militare, e come azione concreta per la collettività la creazione del centro vaccinale negli spazi dell’ACA per contrastare la pandemia.

La serata si è arricchita di un momento di particolare interesse con uno spettacolo che ha visto protagonisti Giampaolo Rossi, fondatore e titolare di "Fabbrica di Lampadine" - società leader nel campo della formazione e degli eventi - e il noto comico di Zelig e attore Max Pisu. Il dialogo teatrale tra i due ha saputo coniugare intrattenimento, grazie agli sketch iconici di Pisu, e riflessione, con le osservazioni di Rossi sulle relazioni umane e la contemporaneità.

«La dedizione al lavoro, l'attenzione costante alla clientela e la cura dei rapporti interpersonali rappresentano i pilastri su cui ogni giorno costruiamo la nostra identità associativa» hanno affermato il presidente Viglione, il direttore Pace e il vice direttore Anselmo. «Questi valori, profondamente radicati nella nostra cultura organizzativa, generano risultati positivi che si irradiano ben oltre i confini dell'Associazione, contribuendo allo sviluppo e al benessere del territorio. È questa la forza che ci ha permesso di crescere e che continuerà a guidarci verso nuovi traguardi al servizio delle imprese».