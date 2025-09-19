Settimana di operazioni sui contatori del gas in provincia di Cuneo

Operazioni programmate sui contatori del gas in diversi comuni della provincia di Cuneo nella settimana dal 22 al 27 settembre. Gli operatori della ditta "Il Laboratorio" saranno impegnati nelle letture dei misuratori in dodici comuni: Paesana, Chiusa Pesio, Valdieri, Cuneo, Frabosa, Nucetto, Ceva, Monterosso Grana, Priola, Cervasca, Brossasco ed Envie.
Contemporaneamente, la ditta Sologas effettuerà la sostituzione dei contatori esclusivamente nel comune di Chiusa Pesio.
Gli utenti interessati sono invitati a facilitare l'accesso ai misuratori durante il passaggio degli operatori, che saranno muniti di regolare identificazione aziendale.