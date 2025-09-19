“Azzurro Donna”- Forza Italia sbarca in provincia di Cuneo

“Azzurro Donna” - movimento all’interno di Forza Italia - conquista anche la provincia di Cuneo, definendo il suo direttivo: presidente provinciale Isabella Bodino, due vicepresidente provinciale Mariella Toscano di Cuneo e Valeria Marrone di Valdieri, nonché la cuneese Laura Menardi referente per la città di Cuneo.

“Azzurro Donna - spiega la neo presidente Bodino - ha come suo obiettivo primario il sostegno delle donne attive nel lavoro, in politica e in famiglia, inoltre promuove e valorizza la partecipazione della donna in politica, approfondendone le problematiche. Coordina e promuove l'attività legislativa, politica ed organizzativa nelle materie che toccano il mondo delle donne. Un’iniziativa tutta al femminile che porta avanti gli stessi valori liberali e si propone gli stessi obiettivi di Forza Italia - sottolinea Isabella Bodino - ma con un occhio di riguardo all’universo femminile”.

Imprenditrice, assessore a Vignolo, la presidente Bodino ed il suo direttivo hanno già ben chiaro quello che sarà l’impegno futuro: “Da mesi ci siamo attivate per creare un gruppo coeso che lavora in modo armonico ed efficace. Per ora le iscritte sono una sessantina ma sono certa che presto se ne aggiungeranno altre e insieme riusciremo ad imprimere dei cambiamenti importanti. Azzurro Donna intende essere una casa per tutte le donne che vogliono darsi da fare per migliorare la società in cui viviamo, aiutando a risolvere concretamente i problemi, ed essere di sostegno agli altri. Spesso l’essere donna non aiuta ad affrontare le problematiche quotidiane, noi cercheremo di offrire una visione diversa e complementare, dove al centro c’è l’universo femminile”.

Primo appuntamento un evento, aperto a tutti nella città di Cuneo. “Confrontarsi, parlare, analizzare le problematiche con uno sguardo femminile è uno dei nostri compiti principali - sottolinea la presidente Bodino - e sono certa che nel nostro cammino riusciremo a coinvolgere molte altre donne con un obiettivo comune: aumentare le nostre opportunità nel mondo del lavoro e della politica, migliorare la gestione della famiglia attraverso i servizi sul territorio e offrire più spunti per capire, valorizzare e supportare il fantastico mondo delle donne”.

Il perché della scelta di esporsi in prima persona per imprimere una nuova forza a sostegno del mondo femminile, la presidente di Azzurro Donna, lo spiega così: “Le donne possono avere una chiave di lettura diversa e più pratica a tutta una serie di problematiche. Io ho deciso di entrare in politica, alcuni anni fa, per metterti in gioco in prima persona, per dare il mio contributo per risolvere le tante problematiche che ancora non hanno soluzione. Penso alla differenza salariale, alla medicina di genere, alla mancanza di strutture che permettano alle donne di lavorare, senza dover abbandonare la loro carriera, alle varie fasi della donna che spesso non vengono divulgate in modo completo. E poi il bisogno di più sicurezza, di una azione forte e mirata per quanto riguarda la violenza: un problema che sta aumentando e purtroppo la nostra provincia non ne è esente”.

"Voglio ringraziare per la fiducia accordatami - conclude la presidente Isabella Bodino - il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e Maria Rosa Porta, segretario regionale FI Azzurro Donna".