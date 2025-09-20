Torre San Giorgio, al via la festa della Madonna Addolorata

È iniziata ieri, venerdì 19 settembre, a Torre San Giorgio la festa in onore di Maria Vergine Santissima Addolorata, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità.

La ricorrenza, che sul calendario cade il 15 settembre, viene tradizionalmente celebrata nel paese della pianura Saluzzese la domenica successiva, con un programma che unisce fede e tradizione.

La festa commemora i dolori sofferti dalla Vergine Maria che, nell’iconografia, è rappresentata con sette spade che le trafiggono il cuore, simbolo dei sette dolori.

Il programma, messo a punto dalle priore Branca Lore Muller e Silvia Osella Rolando insieme alla Parrocchia, dopo l’apertura nella serata di ieri, venerdì 19 settembre con il rosario e la messa, al termine della quale sono stati benedetti e consegnati i cuori con i nomi dei bimbi nati nel 2025, in un gesto di affidamento speciale a Maria che ha coinvolto numerose famiglie.

La festa prosegue oggi, sabato 20 settembre, con il rosario alle 18 e la messa alle 18,30, dedicata in particolare agli ammalati e agli anziani.

Domani domenica 21 settembre sarà la giornata fulcro delle celebrazioni.

Alle 10, nel cortile dell’oratorio Madre Teresa, si terrà la messa solenne animata dal coro parrocchiale, seguita dalla tradizionale processione con la statua della Vergine Addolorata per le vie del paese.

La giornata si concluderà con un rinfresco in oratorio.

In caso di maltempo, la funzione si svolgerà in parrocchia.