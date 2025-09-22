 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 22 settembre 2025, 15:49

Domenica 19 ottobre torna il Mercato straordinario del Marrone a Cuneo

Aperto solo al settore non alimentare. Domande di partecipazione entro il 5 ottobre via PEC al Comune

Mercato in piazza Galimberti a Cuneo, immagine di repertorio

Mercato in piazza Galimberti a Cuneo, immagine di repertorio

Con la presente si comunica che l'Amministrazione Comunale ha autorizzato lo svolgimento del mercato straordinario del marrone, che si svolgerà domenica 19 ottobre 2025.

Il mercato è limitato al solo settore merceologico NON alimentare.

Gli ambulanti che intendono partecipare devono compilare integralmente il modulo sotto riportato, allegare i documenti richiesti e trasmettere il plico in formato elettronico via posta certificata all’indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it  indicando l’oggetto: “Richiesta assegnazione posteggio Mercato Straordinario del Marrone 2025”.

Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre domenica 5 ottobre 2025.

In allegato modulo di adesione al Mercato straordinario del Marrone.

Files:
 Modulo Adesione Mercato del Marrone 2025 (211 kB)

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium