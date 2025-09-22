Domenica 19 ottobre torna il Mercato straordinario del Marrone a Cuneo

Con la presente si comunica che l'Amministrazione Comunale ha autorizzato lo svolgimento del mercato straordinario del marrone, che si svolgerà domenica 19 ottobre 2025.
Il mercato è limitato al solo settore merceologico NON alimentare.
Gli ambulanti che intendono partecipare devono compilare integralmente il modulo sotto riportato, allegare i documenti richiesti e trasmettere il plico in formato elettronico via posta certificata all’indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it indicando l’oggetto: “Richiesta assegnazione posteggio Mercato Straordinario del Marrone 2025”.
Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre domenica 5 ottobre 2025.
In allegato modulo di adesione al Mercato straordinario del Marrone.