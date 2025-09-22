 / Attualità

Attualità | 22 settembre 2025, 15:44

Durante l'Oktoberfest chiude l'area carico-scarico camper di S.Rocco Castagnaretta

Dal 25 settembre al 12 ottobre stop al carico-scarico presso il Palazzo dello Sport. Alternative disponibili a Cuneo, Boves e Borgo San Dalmazzo

Immagine di repertorio

In occasione della manifestazione Oktoberfest 2025, prevista dal 25 settembre al 12 ottobre, la Giunta Comunale ha deliberato l’interdizione dell’utilizzo dell’area di carico-scarico camper situata presso il piazzale esterno al Palazzo dello Sport, in via A. Viglione – Frazione San Rocco Castagnaretta.

La decisione è stata adottata per garantire la sicurezza e la fluidità dell’evento, considerata l’elevata affluenza prevista e la particolare frequentazione dell’area in oggetto.

Al fine di agevolare i camperisti, gli organizzatori della manifestazione provvederanno a installare apposita cartellonistica informativa che indichi le seguenti aree alternative per il carico-scarico camper:

Piazzale Walther Cavallera – CUNEO

Via Generale Dalla Chiesa – BOVES

Piazzale Vittime delle Foibe – BORGO SAN DALMAZZO

