Fossano, 69enne agli arresti per coltivazione e detenzione di marijuana ai fini di spaccio

I Carabinieri della Compagnia di Fossano hanno arrestato un 69enne italiano, pluricensurato, residente nel Cuneese, per illecita coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nei fatti, all’esito di attività d’indagine, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fossano, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Carrù, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, trovandolo in possesso di 222 grammi di marijuana, in varie fasi di essicazione, detenuta all’interno di ceste della frutta.

All’interno di una serra presente in un terreno pertinenziale sono state rinvenute 24 piante di Cannabis Sativa in fase di coltivazione, di altezze comprese tra i 30 e i 170 centimetri, e circa 6 grammi di semi della medesima specie, oltre a un bilancino di precisione e due grinder.

Il tutto è stato sequestrato e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha disposto il rito direttissimo per l’arrestato, all’esito del quale il Giudice per le Indagini Preliminari, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che ne valuterà le eventuali responsabilità nel corso del successivo processo.