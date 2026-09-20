Scontro tra un'auto e una moto a Caramagna Piemonte: muore una donna, grave un uomo

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 20 settembre, a Caramagna Piemonte, dove intorno alle 17 si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto in via Tagliata, all'incrocio con la strada Reale, sulla SP 165.

Dopo lo schianto, la moto è finita nel prato a circa 200 metri di distanza dall'auto coinvolta nell'incidente.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro persone. Una donna di 65 anni è deceduta. Un uomo di 70 anni è stato invece elitrasportato all'ospedale Santa Croce di Cuneo in codice rosso.

Altre due persone sono state soccorse e trasportate in codice verde all'ospedale di Savigliano.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, tra cui la squadra dei vigili del fuoco volontari di Racconigi a supporto del 118 e le forze dell'ordine per le operazioni di soccorso e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.