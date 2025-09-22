 / Cronaca

Cronaca | 22 settembre 2025, 10:14

Vinadio, recuperato nella notte un escursionista infortunato. L'uomo portato in ospedale per accertamenti

Un nuovo incidente in montagna nel fine serata di ieri, nel Vallone di Riofreddo, ha richiesto l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sotto le piogge del violento temporale

Per la seconda notte consecutiva i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Vinadio. Questa volta per un escursionista infortunatosi in discesa dal Lago Martel intorno a una quota di 2000 metri circa. 

L'allarme è stato lanciato intorno alle 19.15 dai famigliari che erano con lui e hanno dovuto scendere a piedi per circa un'ora di cammino fino al Vallone di Riofreddo dove inizia la strada carrozzabile e dove hanno finalmente trovato campo telefonico. 


In prima battuta sono state mobilitate le squadre a terra del Soccorso Alpino con il supporto del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che hanno raggiunto l'infortunato verificando come avesse subito un politrauma con ferita lacerocontusa al capo e una sospetta frattura a un arto inferiore. Nel frattempo è stato attivato il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, ma non appena l'elicottero è decollato, sul luogo dell'incidente si è scatenato un temporale che ha costretto l'equipe ad annullare la missione. Si è quindi proceduto all'imbarellamento dell'infortunato anche con il supporto di un medico volontario del Soccorso Alpino e al trasporto a valle a piedi con tecniche alpinistiche per calare la barella portantina nei tratti più ripidi. 

Intorno alle 23.30, l'uomo è stato consegnato all'autoambulanza per il trasferimento in ospedale.

