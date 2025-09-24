Alba, tappa nel quartiere Mussotto per la Giunta itinerante

Sarà il quartiere Mussotto la sede dell’ultima giunta itinerante programmata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Gatto.

L’appuntamento è per lunedì 6 ottobre, alle ore 20.45 nel pallone (palestra) del centro sportivo "R. Saglietti" di via Cesare Delpiano.

Il comitato di quartiere guidato dal presidente Giovanni Lano intende sottoporre all’attenzione dell’esecutivo comunale una serie di criticità che ormai si protraggono nel tempo e alcuni interventi da inserire nel piano a medio termine.

"La popolazione è invitata a intervenire – è l’appello che giunge dallo stesso Lano – dopo gli interventi di prassi sarà data la voce ai cittadini. A fine della giunta sarà stilato un dettagliato piano di richieste. Oltre a quelle del Comitato, saranno prese in considerazione le eventuali proposte dell'Amministrazione e le richieste dei cittadini".







