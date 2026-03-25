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Politica | 25 marzo 2026, 19:21

Caso Delmastro, Chiorino lascia la vicepresidenza ma non la Giunta. Le opposizioni: "Gioco indecente"

Anche lei socia nel ristorante romano, rimarrà nell'esecutivo piemontese mantenendo le deleghe sulle politiche del lavoro. Al suo posto Maurizio Marrone

Elena Chiorino

Elena Chiorino

Dopo le dimissioni del sottosegretario Delmastro, legate alle scandalo  "5 Forchette", è stata trovata una scorciatoia per Elena Chiorino:  si dimette dalla carica di vicepresidente della Giunta regionale, mantenendo le deleghe alle politiche del lavoro, in particolare quelle legate ai dossier più delicati e urgenti relativi alle crisi aziendali come ex Ilva, Lear e Konecta.

"Apprezzo il gesto di Elena Chiorino, perché di fronte a questi fatti era necessario dare un segnale e il segnale è che le istituzioni vanne sempre tutelate e messe in sicurezza - commenta il presidente Alberto Cirio -. Anche se ha posto rimedio non appena compresa la situazione, la leggerezza che ha compiuto è stata grave, perché fatta da chi ha ruoli istituzionali importanti e necessitava di una reazione da parte della Regione. Reazione che, come è mia consuetudine, è stata ragionata ed equilibrata: la mia è la scelta di un presidente che non si gira dall’altra parte perché ha a cuore il bene delle istituzioni".

"Sono una persona rigorosa e per bene: ho commesso una grave leggerezza che non mi perdono ma che ho compiuto in assoluta buona fede. E di questo chiedo scusa ai cittadini. Il mio modo di chiedere scusa è rinunciare e restituire la delega più importante tra quelle che assegna il presidente, ovvero quella di rappresentare l’ente in sua assenza", spiega l’assessore Elena Chiorino. 

"In riferimento alla richiesta di chiarimenti – aggiunge - ribadisco che sono pronta fin da ora a fornire tutte le spiegazioni relative a questa vicenda di fronte all’aula del Consiglio regionale perché sono una persona trasparente e non ho nulla da nascondere". 

La vicepresidenza sarà assegnata all’assessore regionale Maurizio Marrone.

Le minoranze: "Deve dimettersi"

All'attacco le consigliere Avs Alice Ravinale, Valentina Cera e Giulia Marro: Chiediamo al presidente Cirio di sottrarsi a questo gioco indecente e di rimuoverla dalla Giunta: lo scandalo de Le 5 forchette S.r.l. può solo peggiorare, Chiorino non è nelle condizioni di gestire deleghe delicatissime come quelle al Lavoro e all'Istruzione”.

"Lo ribadiamo a gran voce: Chiorino deve dimettersi. Non possiamo più ritenere opportuna la sua presenza in Giunta, anche a fronte di questa ennesima presa in giro", aggiungono i pentasellati Sarah Disabato, Alberto Unia, Pasquale Coluccio.

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