Stazione di Cuneo e strisce pedonali buie, Serale risponde: “Parte di un progetto Rfi più ampio che attendiamo”

La sicurezza dell’attraversamento pedonale davanti alla stazione ferroviaria di Cuneo, in piazzale della Libertà, torna al centro del dibattito in Consiglio comunale grazie all’interpellanza presentata dalla consigliera Luciana Toselli (Cuneo per i Beni Comuni), che ha sollecitato interventi per migliorare illuminazione e visibilità in un’area caratterizzata da traffico intenso.

La consigliera evidenzia una situazione ritenuta critica soprattutto nelle ore serali.

“Oltre all’abbandono, ormai ripetutamente denunciato, della zona antistante la stazione ferroviaria di Cuneo, nel piazzale della Libertà, l’attraversamento pedonale dall’uscita della stazione all’area verde al centro del piazzale non è illuminato. Alla sera, in particolare nelle giornate piovose, le persone che attraversano, anche sulle strisce pedonali, non sono sufficientemente visibili. Inoltre, in questo tratto di strada il traffico è disordinato e caotico, con auto che talora arrivano a velocità sostenuta”.

La consigliera ha quindi chiesto la verifica dello stato di fatto e che si proceda con un’illuminazione adeguata dell’attraversamento, considerato particolarmente delicato anche per la presenza di persone che arrivano da fuori città e si dirigono verso la stazione spesso di fretta.

Alla richiesta ha risposto l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Luca Serale, che ha espresso condivisione delle preoccupazioni evidenziate.

“È tutto vero quello che ha detto. Sarà probabilmente inserito nella presentazione di un progetto più ampio che deve ancora essere presentato ufficialmente da parte di Rfi. Al momento è stato presentato in maniera informale un elaborato progettuale, allo studio degli uffici risulta il potenziamento dell’illuminazione sull’attraversamento pedonale”.

Serale ha inoltre concordato sulla complessità della viabilità nella zona, caratterizzata da una forte concentrazione di traffico.

“Quando si arriva in una confluenza da Lungostura 24 Maggio, praticamente già in rotatoria, e anche da corso 4 Novembre si crea veramente un ingorgo di pullman, auto, motorini che passano tutti in contemporanea”.



Ritornando nel merito del progetto Rfi, Serale ha ulteriormente chiarito che “al momento però non sono ancora pervenute le pratiche amministrative e gli elaborati tecnici ufficiali di presentazione di questo progetto. Presumiamo però che possa esserci uno sviluppo positivo. In ogni caso la realizzazione di interventi, se per caso non potesse essere sviluppata da parte di Rfi come loro competenza, i nostri uffici si rendono assolutamente disponibili per andare a progettare almeno uno studio di fattibilità per migliorare quell’area”.

Il Comune, ha concluso Serale, continuerà a monitorare la situazione, “sarà compito nostro riferire al Consiglio comunale appena ci sono novità”.