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Cronaca | 25 marzo 2026, 16:42

Polizia locale Bra, Bergesio (Lega): “Attacco al Comando di Bra è inaccettabile. Serve tolleranza zero per questi atti criminali”

Il senatore del Carroccio: "Presunto responsabile soggetto già noto, autore di aggressioni e atti incendiari anche ai danni di privati, deferito più volte ma ancora libero di colpire. Inammissibile che un individuo pericoloso possa continuare a seminare il panico in città"

Il portone del Comando di via Moffa di Lisio rovinato dal fuoco

Il portone del Comando di via Moffa di Lisio rovinato dal fuoco

"Esprimo la mia più totale vicinanza e solidarietà agli agenti della Polizia Locale di Bra per il vile atto intimidatorio subito presso il Comando di via Moffa di Lisio. Dare fuoco a una sede istituzionale non è solo un atto vandalico, è un attacco diretto allo Stato e alla sicurezza dei cittadini". Così il senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, commenta l’incendio doloso appiccato nella notte tra lunedì e martedì alla sede della Polizia Locale di Bra.

"Dalle ricostruzioni emerge un quadro inquietante: pare che il presunto responsabile sia un soggetto già noto, autore di aggressioni e atti incendiari anche ai danni di privati e istituti bancari, deferito più volte dall'autorità giudiziaria ma ancora libero di colpire. È inammissibile che un individuo pericoloso possa continuare a seminare il panico in città, arrivando a colpire chi indossa una divisa e garantisce la legalità".

Bergesio prosegue: “Mentre la segreteria cittadina della Lega ha reagito prontamente, notiamo con rammarico che da parte dell’Amministrazione comunale pare non esserci altrettanto interesse. Non servono parole di circostanza a scoppio ritardato: serve garantire che chi delinque non resti impunito. La Polizia Locale non può essere lasciata sola a fronteggiare soggetti che dimostrano un totale disprezzo per la legge".

"Occorre rafforzare i presidi di sicurezza - conclude il senatore Bergesio -. Chi aggredisce lavoratori e dà fuoco alle caserme deve essere fermato immediatamente. Per noi la linea resta una sola: tolleranza zero. La sicurezza dei braidesi non è negoziabile". 

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Comunicato stampa

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