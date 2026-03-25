Polizia locale Bra, Bergesio (Lega): “Attacco al Comando di Bra è inaccettabile. Serve tolleranza zero per questi atti criminali”

"Esprimo la mia più totale vicinanza e solidarietà agli agenti della Polizia Locale di Bra per il vile atto intimidatorio subito presso il Comando di via Moffa di Lisio. Dare fuoco a una sede istituzionale non è solo un atto vandalico, è un attacco diretto allo Stato e alla sicurezza dei cittadini". Così il senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, commenta l’incendio doloso appiccato nella notte tra lunedì e martedì alla sede della Polizia Locale di Bra.



"Dalle ricostruzioni emerge un quadro inquietante: pare che il presunto responsabile sia un soggetto già noto, autore di aggressioni e atti incendiari anche ai danni di privati e istituti bancari, deferito più volte dall'autorità giudiziaria ma ancora libero di colpire. È inammissibile che un individuo pericoloso possa continuare a seminare il panico in città, arrivando a colpire chi indossa una divisa e garantisce la legalità".



Bergesio prosegue: “Mentre la segreteria cittadina della Lega ha reagito prontamente, notiamo con rammarico che da parte dell’Amministrazione comunale pare non esserci altrettanto interesse. Non servono parole di circostanza a scoppio ritardato: serve garantire che chi delinque non resti impunito. La Polizia Locale non può essere lasciata sola a fronteggiare soggetti che dimostrano un totale disprezzo per la legge".



"Occorre rafforzare i presidi di sicurezza - conclude il senatore Bergesio -. Chi aggredisce lavoratori e dà fuoco alle caserme deve essere fermato immediatamente. Per noi la linea resta una sola: tolleranza zero. La sicurezza dei braidesi non è negoziabile".