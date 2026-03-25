Cuneo, il "caso" Madonna delle Grazie in Consiglio: dai loculi fantasma ai rattoppi sull'asfalto

Un'interpellanza “amichevole” quella presentata da Franco Civallero (Forza Italia) su Madonna delle Grazie, ma che ha tracciato un quadro di frazione trascurata. Il “caso” con alcuni “nodi sospesi” è stato discusso nel corso della seduta del Consiglio comunale di ieri, martedì 24 marzo. Al centro del dibattito, le criticità con i ritardi decennali nel cimitero, la sicurezza delle piste ciclabili, fino ai paradossi degli asfalti rifatti e subito "tagliati".

Civallero si è fatto portavoce di una serie di segnalazioni arrivate dai residenti stessi: “Cittadini esasperati da cantieri fermi e disagi” ha detto.

“Ho preparato questa interpellanza perché io sono di Madonna delle Grazie – ha esordito Civallero - e anche per lavoro ci sono in continuazione. I cittadini residenti lamentano da parecchio tempo diverse situazioni di disagio all’interno della frazione”.



Il punto più dolente riguarda il cimitero: “I loculi sono finiti nel fallimento dell’impresa assegnataria e da anni il cantiere è fermo, le sepolture vengono fatte con l’utilizzo di loculi provvisori. Sarebbe bello poter avere questi loculi, la gente ne fa richiesta”. Ha poi toccato il tema della viabilità: “La pista ciclabile proveniente da via Piozzo non ha accesso da via Savona. Sulla rotonda della Bovesana manca l’attraversamento pedonale per accedere al percorso ciclabile”. Infine, il paradosso di via Cappa: “L'asfaltatura è stata fatta nell’agosto 2024, ma a febbraio 2025 è stato riaperto il cantiere per un nuovo cavidotto. Oggi c’è tutto un rattoppo malfatto”.



La replica di Luca Serale: “Azienda inadempiente, non fallita. Ecco il cronoprogramma".

A rispondere punto su punto è stato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, che ha fornito aggiornamenti attesi da anni sulla questione cimiteriale.

“L’unica imperfezione che c’è nella sua interpellanza è che l’azienda non è fallita, ma è risultata inadempiente” ha precisato Serale. “Quello che conta è che il lavoro non lo hanno fatto. Abbiamo dovuto penare il giusto per poterla estromettere dalla gara e ripartire con un nuovo iter". L'assessore ha poi annunciato le date: “Nel mese di marzo sono state avviate le procedure per la scelta del contraente. Nel giro di un mese avremo il nome dell'azienda. I lavori dureranno circa 200 giorni e dovremmo chiudere una volta per tutte questa pratica nella primavera 2027”.



Sulla sicurezza stradale, Serale ha ammesso le difficoltà economiche: “Per il collegamento ciclabile nella zona della concessionaria abbiamo uno studio, ma l'intervento è quantificato in oltre 100mila euro. Dobbiamo rivedere la geometria delle rotonde per garantire la sicurezza”. Infine, sulla questione degli asfalti "sfregiati" in via Cappa, l'assessore ha rassicurato: “C’è stata una manomissione da parte di E-distribuzione per i sottoservizi. L’intervento attuale è provvisorio: a conclusione della stagione invernale verrà previsto quello definitivo. È sempre spiacevole rimettere mano all'asfalto appena posato, ma non possiamo vietare gli interventi agli enti terzi”.