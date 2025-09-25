 / Cronaca

Cronaca | 25 settembre 2025, 15:29

Lutto a Mondovì per la scomparsa di Meo Dardanello, storico impresario delle onoranze funebri

Il Santo Rosario sarà recitato oggi alle 20.30 nella parrocchia di Sant’Agostino in Piandellavalle. I funerali si terranno venerdì 26 settembre alle 16 nella parrocchia di Rifreddo

Meo Dardanello, 83 anni

Lutto nel Monregalese per la scomparsa di Meo Dardanello, 83 anni, fondatore dell’omonima ditta di onoranze funebri.

Nata nel 1971 a Mondovì, la storica ditta conta sedi anche a Villanova e Chiusa di Pesio e oggi è portata avanti dai figli dell'impresario monregalese, Alberto e Stefano, che proseguono l’impegno del padre assistendo le persone che si trovano ad affrontare un lutto con sobrietà, discrezione e sensibilità. 

Meo Dardanello lascia la moglie Maddalena, i figli Stefano con la moglie Liliana, Alberto con la moglie Elisa e gli adorati nipoti Pietro, Jacopo, Miriam, Alessia e Francesco Bartolomeo

Il santo rosario sarà recitato oggi alle 20.30 nella parrocchia di Sant’Agostino in Piandellavalle. I funerali si terranno domani, venerdì 26 settembre, alle 16 nella parrocchia di Rifreddo.

La famiglia chiede non fiori, ma che eventuali offerte siano devolute all’ADAS e alla parrocchia di Rifreddo.

AP

