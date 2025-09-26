Cuneo alla guida delle Città Alpine: Sara Tomatis eletta co-presidente dell'Associazione internazionale

Nel corso dell’assemblea generale delle dell’Associazione Città Alpina dell’Anno che si è svolta a Chamonix il 19 settembre scorso, l’assessora alla metromontagna Sara Tomatis, in rappresentanza della Città di Cuneo, è stata eletta co-presidente dell’Associazione, affiancandosi all’attuale presidente Ingrid Fischer, vice-sindaco della città tedesca di Sonthofen.

Si tratta di un riconoscimento significativo dell’impegno della città nei confronti delle tematiche ambientali, sociali e culturali legate all’arco alpino. Il nuovo ruolo rafforza lo sforzo che Cuneo sta facendo per consolidare il suo impegno e il suo lavoro per le politiche territoriali integrate, la protezione del patrimonio naturale e il dialogo transfrontaliero tra le comunità alpine.

La presidenza, che è tradizionalmente condivisa tra due rappresentanti delle città alpine, ha il compito di elaborare le linee strategiche di sviluppo della Associazione. Attraverso iniziative concrete e innovative l’Associazione è un soggetto attuatore dei principi della Convenzione delle Alpi, che mira a conciliare la protezione dell’ambienta alpino con uno sviluppo sostenibile e orientato al futuro, coinvolgendo sia il mondo urbano che quello montano. Il segretariato permanente dell’Associazione ha sede a Sonthofen.

"Assumere la co-presidenza dell’Associazione Città Alpina dell’Anno è per noi motivo di orgoglio e responsabilità," dichiara la sindaca Patrizia Manassero. "Abbiamo sperimentato lo scorso anno come la collaborazione tra le città alpine sia il contesto fondamentale per confrontarsi sulle sfide che e le potenzialità dei nostri territori così particolari”.

Aggiunge l’assessora Tomatis: “È stata molto stimolante e ricca di spunti per le politiche di sostenibilità ambientale la partecipazione all’assemblea di Chamonix, insieme a Costanza Luconi, Marco Gautero e Jacopo Elia, tre giovani del cuneese impegnati su tematiche di tutela ambientale alpina. Il respiro internazionale dell’Associazione è una dimensione che riteniamo arricchente per la nostra città. Con la co-presidenza Cuneo ha la possibilità di entrare ancora più pienamente in questa rete. Potremo restare in un orizzonte internazionale, con un impegno che ci permetterà di far crescere le relazioni che abbiamo avviato, mentre continua il lavoro avviato dalla ricerca sulla Mezzaluna alpina”.

In questo contesto, a seguito della sottoscrizione del “Patto per la condivisione delle politiche di sviluppo del territorio della Mezzaluna alpina” tra i Sindaci di Cuneo, Mondovì e Saluzzo, nella mattina di mercoledì 24 settembre si è tenuto alla Casa del fiume, il primo partecipato incontro tra amministratori locali, unioni montane ed enti territoriali. Un importante momento di confronto dal quale sono emerse 'mobilità' e 'servizi' come priorità su cui il territorio della Mezzaluna intende lavorare insieme. Tutti concordi sulla necessità di sistematizzare questo momento di confronto e di dare concretezza alle proposte che emergeranno.