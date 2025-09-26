Esce l’antologia solidale “Super Eroi come Io e Te”

È disponibile l’antologia solidale “Super Eroi come Io e Te”, un progetto corale che raccoglie racconti ispirati al valore della diversità, alla forza interiore e alle sfide affrontate ogni giorno da bambini e ragazzi con disabilità.

L’iniziativa nasce per sostenere il Centro diurno Casamica di Busca, punto di riferimento per molte famiglie del territorio cuneese. Con prefazione di Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttrice dell’Osservatorio Malattie Rare, il volume riunisce i testi di dodici autori e autrici, pronti a trasformare storie e immaginazione in un atto concreto di solidarietà.

Ogni copia acquistata contribuirà direttamente a garantire attività educative, sociali e inclusive per i giovani che frequentano il centro, veri “supereroi” della quotidianità.