Musica e fotografia per raccontare l'AltoTanaro

La rassegna “Profili d’Autore – migrAzioni” prosegue il suo viaggio tra arte, memoria e paesaggio, offrendo al pubblico due appuntamenti di grande fascino a Nucetto.

L’apertura autunnale è affidata all’Orchestrina indipendente Pablo y Luna, quartetto che condurrà gli spettatori nella Francia di metà ’900, tra bistrot e café parigini. Fisarmonica, violino, chitarra, contrabbasso e percussioni si intrecciano in un repertorio originale e sorprendente: dai valzer musette ai tanghi argentini, dalla musica classica alle sonorità swing.

Il gruppo, formato da Davide Borra (fisarmonica), Giulia Subba (violino), Mattia Floris (chitarra) e Alberto Santoru (contrabbasso e percussioni), regalerà un’esibizione di grande qualità, capace di unire raffinatezza e calore popolare, evocando atmosfere senza tempo.

Mostra fotografica – dall’11 al 26 ottobre 2025, Nucetto (Parco del Gurei)

L’11 ottobre si inaugura la seconda sede della mostra fotografica “Dolcemente viaggiare… Luoghi per un turismo lento ed ecosostenibile”, realizzata da Lorena Durante e Gabriele Cristiani, visitabile nei weekend 11-12, 18-19 e 25-26 ottobre.

La mostra racconta l’Alto Tanaro attraverso due linguaggi diversi ma complementari. Le fotografie in bianco e nero di Lorena Durante sottraggono i luoghi al tempo, trasformandoli in visioni essenziali e sospese, un invito a rallentare lo sguardo e lasciarsi attraversare dalla meraviglia dei borghi. Le immagini a colori di Gabriele Cristiani, fotografo e naturalista che ha scelto di vivere tra le montagne della valle, restituiscono invece il respiro vivo della natura, i mutamenti stagionali e la vitalità dei paesaggi.

Il percorso espositivo alterna così atemporalità ed energia vitale, raccontando la Val Tanaro come terra di passaggi, radici e futuro, in perfetta sintonia con lo spirito della rassegna.

Ingresso libero

L’iniziativa è compresa tra le attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici.

Oltre al Comune di Ormea, ente capofila e committente delle azioni di progetto, sono coinvolti i rispettivi Comuni aggregati di Bagnasco e Nucetto, oltre che il Comune di Garessio, mentre l'organizzazione logistica e tecnica degli eventi è in capo all'Associazione Culturale "D'acqua e di Ferro" che interviene anche grazie al contributo della Fondazione CRC nell'ambito del Bando Generale 2024.