Veronica Capellino nuova assessora a Istruzione e Politiche giovanili del Comune di Costigliole Saluzzo

Nominata ieri sera, giovedì 25 settembre, durante la seduta del Consiglio Comunale di Costigliole Saluzzo dal sindaco Fabrizio Nasi la nuova assessora all’Istruzione e alle Politiche giovanili, Veronica Capellino.

Nasi, dopo il “licenziamento” dell’assessora Paola Anghilante, aveva temporaneamente tenuto per sé la delega a Scuola e alle Politiche giovanili assieme a quella alla Cultura, assegnandola a Ivo Sola (Agricoltura e Sport).

Veronica Capellino, parrucchiera da 25 anni e titolare di un salone da 12, compie oggi 40 anni. Per lei si tratta della prima esperienza amministrativa. “La presentazione in Consiglio comunale mi ha emozionata – ha commentato – sono grata per la fiducia riposta dal sindaco. Accetto questo ruolo conscia del suo valore. Voglio fare qualcosa di utile ‘da mamma’, con particolare attenzione, viste le mie deleghe, ai giovani e alle famiglie. L’obiettivo è uscire dalla dinamica della critica da esterna, ma cercare, con il contributo di tutti, di provare a incidere nelle scelte all’interno del gruppo di governo. Intendo essere una sentinella nel mondo scuola e famiglia, ascoltarne le esigenze e portarne le istanze”.

Capellino è sposata e mamma di tre bambini: Filippo di 12 anni e i gemelli Tommaso e Camilla di 7. Con il suo salone di bellezza lavora a Venasca, dove dopo la pandemia ha avviato un innovativo progetto di collaborazione con una collega, una sinergia che definisce inedita per un piccolo paese e che le ha dato grandi soddisfazioni.

Molto attiva nella vita scolastica, è rappresentante di classe nelle scuole frequentate dai suoi figli. sia alla primaria sia alla medie e partecipa con entusiasmo a iniziative e attività che riguardano i ragazzi.

Il sindaco Fabrizio Nasi ha espresso parole di stima nei suoi confronti: “Di Veronica abbiamo apprezzato la dedizione e l’impegno, la passione e il rispetto. Le facciamo il nostro benvenuto in squadra, sicuri che collaboreremo in modo efficace”.



