La marcia per la pace è arrivata a Garessio

In un tempo in cui il rumore delle armi soffoca la ragione, le donne della Val Tanaro hanno scelto di farsi sentire con un cammino per la pace. Dopo la partenza da Nucetto e la seconda tappa da Priola, oggi la marcia è arrivata a Garessio.

Tre giorni di percorso, dal 26 al 28 settembre, per celebrare unità, memoria e responsabilità collettiva: “Ogni gesto conta, ogni voce può fare la differenza. Camminiamo anche per chi non ha più voce e per chi sogna un mondo diverso”, hanno spiegato le promotrici.

Dopo la camminata di questo pomeriggio, la “Festa della pace” ha animato Garessio. Domani, domenica 28 settembre, il cammino si concluderà con la tappa Barchi-Ormea: ritrovo alle 14.30 al Ponte San Bernardo, percorso lungo la ciclabile e arrivo al Giardino Botanico, dove alle 17.00 è prevista l’ultima Festa della pace.

Il video della marcia