Valdieri insignita della Medaglia d’Oro Mauriziana

Una giornata storica per la comunità di Valdieri: nella prestigiosa Aula Magna della Pontificia Università Lateranense, il sindaco Guido Giordana, la vicesindaca Sharon Giraudo e gli assessori Davide Tonello e Davide Audisio hanno ricevuto, per conto del Comune, la Medaglia d’Oro Mauriziana dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Il conferimento è avvenuto dalle mani del principe Emanuele Filiberto di Savoia e di Johannes Niederhauser, gran cancelliere degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, alla presenza di illustri ospiti e di antiche famiglie reali d’Europa ed extraeuropee. Si tratta della più alta onorificenza conferibile a un ente da parte degli Ordini Dinastici sabaudi.

Il riconoscimento premia l’impegno di Valdieri nella salvaguardia del patrimonio della Valle Gesso, legato alla presenza storica della Casa Savoia. “È un onore immenso per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Giordana –. Questo premio non appartiene solo all’amministrazione comunale, ma a tutti i cittadini di Valdieri, che da anni custodiscono con impegno e passione la memoria storica di Casa Savoia”.

A sottolineare il valore del conferimento anche lo storico Walter Cesana, nominato ufficiale dell’Ordine: “Da più di cinque secoli la Valle Gesso custodisce tracce importanti della presenza di Casa Savoia. L’impegno dell’ultima amministrazione di Valdieri è stato esemplare. Questo premio suggella una tradizione che unisce storia, identità e comunità”.