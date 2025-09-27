 / Cronaca

Cronaca | 27 settembre 2025, 11:18

A Crava l'ultimo saluto a Daniele Barolo, 46enne morto durante una battuta di caccia

Grande la commozione di tutti i roccadebaldesi, presenti in massa sia al rosario che al funerale

Si sono svolti questa mattina (sabato 27 settembre) i funerali di Daniele Barolo, 46enne di Crava (Rocca de Baldi) vittima di un tragico incidente di caccia avvenuto domenica scorsa a Carrù. 

Grande la commozione di tutti i roccadebaldesi. Così come in occasione del rosario (celebrato venerdì sera) anche al funerale tantissime persone si sono strette attorno ai famigliari: la chiesa e il piazzale erano gremiti ed è stato anche necessario chiudere la strada adiacente. Numerosi anche i bambini, per stare vicino alle giovani figlie del defunto.

Entrambe le celebrazioni sono state presiedute da Don Silvio Danna, parroco di Crava e Morozzo nella parrocchia di Maria Vergine Assunta di Crava.

La bara è stata portata, all'ingresso della chiesa, dagli amici cacciatori.

Il parroco ha più volte ricordato l' allegria e la disponibilità verso tutti di Daniele.

